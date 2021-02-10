Ликбез: как узнать, открыто ли наследственное дело?

На сайте Федеральной нотариальной палаты работает сервис по поиску наследственных дел.

Для получения информации о нотариусе, у которого открыто наследственное дело, вам больше не нужно тратить время на звонки во все нотариальные конторы города. Для этого вам достаточно открыть Реестр наследственных дел , указать Ф.И.О. наследодателя и, если известно, даты его рождения и смерти. После этого система выдаст вам Ф.И.О. нотариуса, у которого открыто наследственное дело, адрес и телефон его нотариальной конторы, — дают рекомендации специалисты.