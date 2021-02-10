Ликбез: как узнать, открыто ли наследственное дело?

На сайте Федеральной нотариальной палаты работает сервис по поиску наследственных дел.
Для получения информации о нотариусе, у которого открыто наследственное дело, вам больше не нужно тратить время на звонки во все нотариальные конторы города. Для этого вам достаточно открыть Реестр наследственных дел, указать Ф.И.О. наследодателя и, если известно, даты его рождения и смерти. После этого система выдаст вам Ф.И.О. нотариуса, у которого открыто наследственное дело, адрес и телефон его нотариальной конторы, — дают рекомендации специалисты.