Ликбез: как вернуть до 13% от стоимости квартиры

Скидку до 13% на квартиру фактически предлагает получить государство.

Для этого, поясняют эксперты Российской газеты , нужно оформить налоговый вычет.

Что такое вычет?

Имущественный вычет — это возможность вернуть уплаченные государству налоги с потраченной на квартиру суммы (есть также вычеты по затратам на образование, лечение и пр.). Максимальная сумма вычета при покупке жилья — 2 млн рублей (можно получить обратно из бюджета 13% от этой суммы — 260 тысяч рублей). Также вычет полагается на проценты по ипотеке. В этом случае сумма ограничена 3 млн рублей, вернуть можно 390 тысяч. Всего — 650 тысяч рублей. Если на квартиру или проценты были потрачены большие суммы, вернуть из бюджета больше 650 тысяч не получится. Но если собственники — супруги, то оформить вычет может каждый из них, то есть вернуть удастся вдвое больше (если квартира стоила от 4 млн и более).

Если жилье стоило меньше, то вернут 13% от потраченной суммы. А «остаток» от 2 млн рублей можно будет использовать для возврата налога при следующей покупке недвижимости. «Остаток» от уплаты процентов не переносится — этот вычет можно использовать на одну квартиру.

Вернуть из бюджета можно не больше, чем в него было заплачено. Допустим, при зарплате в 100 тысяч рублей человек за год заплатил 156 тысяч рублей налогов (13% от годового дохода). Возврат налогов при покупке жилья за 2 млн рублей (260 тысяч) растянется в этом случае на два года.

Воспользоваться вычетом могут те, кто в последние три года платил налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Не работавшие, получавшие «черную» зарплату, предприниматели и самозанятые претендовать на вычеты не могут, они не платили НДФЛ и возвращать им нечего.

Как оформить право на вычет?

Получите в бухгалтерии на работе справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Сделайте копии документов, подтверждающих право на новое жилье — выписку из Единого госреестра недвижимости, договор купли-продажи, акт передачи недвижимости и т.п.

Подготовьте копии документов о расходах. Например, банковские выписки о перечислении средств продавцу, расписку о передаче денег. Если квартира куплена в ипотеку, понадобятся кредитный договор, а также справки из банка о том, какие суммы вы внесли на погашение процентов. При покупке жилья в новостройке без отделки в расходы можно включить затраты на отделочные материалы и услуги рабочих.

Заполните декларацию по форме 3-НДФЛ. Это, пожалуй, один из самых сложных пунктов, особенно если документы на вычет подаются не первый год (нужно припомнить остаток сумм, с которых еще не возвращены налоги). Услуги по заполнению декларации предлагают многие фирмы и сами банки. Заранее узнайте стоимость их услуг — имеет ли смысл платить.

Могут также понадобиться свидетельства о браке, о рождении детей и некоторые другие документы.

Куда и когда обращаться?

Обращаться за вычетом можно спустя многие годы после покупки жилья, предельный срок не установлен. Но вернуть можно только налоги, уплаченные вами за последние три года, не ранее.

Можно подать документы в налоговую инспекцию, либо отнести в бумажном виде, либо отправить через сайт ФНС (для этого нужно заранее получить логин и пароль в налоговой службе либо иметь подтвержденную запись на госуслугах). Это можно сделать в следующем после покупки жилья году, не раньше. Второй вариант — получать вычет через работодателя. В этом случае не нужно ждать окончания года и заполнять декларацию. С января этот способ стал менее хлопотным. Покупателю больше не нужно дважды обращаться в налоговую, чтобы подать заявление на получение уведомления о праве на вычет, а потом собственно получить его. «Налоговый орган самостоятельно направит уведомление работодателю», — сообщили в пресс-службе ФНС. А работодатель перестанет удерживать налоги из зарплаты, пока не будет возвращена вся положенная сумма. Каждый год нужно оформлять новое уведомление.

С прошлого года появился еще один упрощенный способ оформления вычета: налоговая служба сама получает информацию о покупке недвижимости от банка, собирает сведения о доходах и формирует заявление покупателя. Последнему нужно лишь найти его в «личном кабинете» на сайте ФНС и «подписать» электронным способом. Однако пока к системе подключился лишь один банк. Клиентам остальных придется делать все по-прежнему.

Источник: Российская газета

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