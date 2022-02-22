Ликбез: как видеофиксация защищает нотариальные сделки от оспаривания

Процесс совершения нотариального действия, отмечают специалисты Федеральной нотариальной палаты , происходит за закрытыми дверями — никаких посторонних глаз и лишних в помещении быть не должно, ведь нотариальное действие и вся информация, которая с ним связана, является тайной и охраняется законом. При этом нотариусы все чаще применяют в работе видеофиксацию. Зачастую именно запись процесса удостоверения документа в случае судебного спора помогает защитить права добросовестных и ни в чем невиновных граждан.

Случается, что уже спустя время кто-то начинает сомневаться в законности удостоверенного нотариусом документа. Например, обиженные наследники уверяют, что их родственник просто не мог завещать все своё имущество не им, а значит, скорее всего, он либо не понимал, что творит, либо находился под давлением, либо вместо него у нотариуса был самозванец. Бывает и такое, что после совершения сделки одна из сторон внезапно заявляет, что не понимала условий договора и была введена в заблуждение.

Расставить точки на i в подобных ситуациях как раз и помогает видеофиксация. По закону нотариусы имеют право записывать процесс совершения нотариального действия на видео, если против этого не возражают его участники. Причем видеофиксация может проводиться как в нотариальной конторе, так и при совершении нотариальных действий вне ее помещения, с использованием мобильных средств видеофиксации.

Такая возможность с 2015 года предоставлена нотариусам законодателем, как способ доказать, что нотариальный акт был удостоверен в соответствии со всеми процессуальными нормами. Для отдельных видов нотариальных действий видеофиксация обязательна. Так, совместное завещание супругов или наследственный договор удостоверяются только под объективом камеры.

В случае возникновения спорных ситуаций материалы видеофиксации защищают и граждан, и нотариуса: нотариус сможет предоставить суду неопровержимое подтверждение, к примеру, факта личного присутствия человека в кабинете нотариуса в момент совершения нотариального действия, или продемонстрирует, что участникам сделки были разъяснены все её условия и они четко понимали, какой документ подписывают.

В практике нотариусов есть много случаев, когда записи из их кабинетов реально помогали людям. Так, наследники одной молодой женщины хотели оспорить завещание, которое она составила незадолго до смерти. Ситуация осложнялась тем, что женщина тяжело болела, у нее был рак. Врачи выписали ей наркотические препараты. На видео зафиксировали и процесс совершения нотариального действия, и рецепт на препарат, выписанный врачом, и полную упаковку ампул как доказательство того, что принимать обезболивающее женщина еще не начала, а значит — четко осознает все происходящее и действует осознанно. Видео стало убедительным аргументом для наследников — после просмотра оспаривать завещание никто не стал.

В одном из случаев материалы видеофиксации стали не только доказательством законности сделки, но и имели очень полезный «побочный эффект». Нотариус удостоверил договор дарения, а через некоторое время даритель попал под влияние людей, которые убедили его, что необходимо договор оспорить. Для того, чтобы разобраться в ситуации, вновь подняли материалы видеофиксации. Они не только доказали, что сделка была законной, но и крайне удивили судью: на кадрах видеозаписи даритель выглядел здоровым, холёным, бодрым, связно говорил. А вот в зале суда сидел вроде бы тот же, но при этом мало похожий на себя трехлетней давности человек: осунувшийся, явно спившийся, потерянный. В итоге интерес переключился на тех, кто мужчину спаивал, и вопросы возникли уже к ним. А договор в суде устоял.

Кроме того, нотариусы отмечают, что наличие видеокамеры в кабинете дисциплинирует клиентов, а те, кто пришел с нечистыми помыслами, и вовсе спешат покинуть нотариальную контору, заметив объектив. Бывает, что люди, обратившиеся за совершением нотариального действия, категорически отказываются от видеофиксации. Нотариуса такой отказ может насторожить — как правило, если намерения клиента прозрачны, камера его не смущает. Напротив, обращаясь в нотариальную контору, люди чаще всего сами просят записать нотариальное действие на видео. Профессиональные участники рынка, например, риелторы, тоже нередко, приводя клиентов в нотариальную контору, отмечают необходимость записи сделки на видео.

Кстати, проведение видеофиксации никак не сказывается на стоимости нотариального действия. Ни за осуществление видеозаписи, ни за дальнейшее хранение её материалов платить не придётся.

Важно, что нотариальное действие и любая информация, связанная с его совершением, является тайной и охраняется законом. Поэтому все видеоматериалы, содержащие процесс совершения нотариального действия, хранятся в строгом соответствии с положениями закона о нотариальной тайне, законодательством о персональных данных и другими нормативными актами. Срок обязательного хранения материалов видеофиксации составляет 5 лет. После истечения этого срока нотариус самостоятельно определяет период дальнейшего хранения, исходя из сроков службы материальных носителей, на которых записаны видеофайлы.

Видеофиксация нотариальных действий существует и в других странах. Например, в Китае обязательной является видеофиксация при нотариальном удостоверении завещания, если наследодателю более 60 лет или если, по мнению нотариуса, такая видеофиксация необходима по иным причинам.

Источник: Федеральная нотариальная палата

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