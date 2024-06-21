Ликбез: какие есть льготы в кредитовании у работающих россиян

В условиях дефицита кадров государство и российские компании-работодатели все чаще помогают сотрудникам с кредитами и ипотекой, чтобы привлекать и удерживать ценных работников в предприятиях. Эксперты Авито Работы рассказали, какие льготы предлагают для сотрудников некоторые российские компании и кто имеет на них право.

Кто имеет право на корпоративное кредитование

Не все компании предоставляют помощь сотрудникам в кредитовании. Если работодатель предусматривает такие льготы, как правило, сотруднику, желающему их получить, необходимо работать в компании по трудовому договору. В зависимости от конкретной организации могут выдвигаться различные требования — по минимальному сроку работы в компании, уровню дохода и т.п.

ИТ-ипотека

Также существуют государственные программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников, работающих в аккредитованных ИТ-компаниях. Чтобы сотрудник мог получить ИТ-ипотеку, компания-работодатель должна участвовать в программе и иметь соответствующую ИТ-аккредитацию. Проверить, есть ли у вашей компании аккредитация, можно на Госуслугах. Также должны быть соблюдены следующие условия:

Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ: от 120 тыс. рублей для городов-миллионников и от 70 тыс. рублей — для других населенных пунктов. Для Москвы — не менее 150 тыс. рублей. Получать зарплату в указанном размере нужно не менее, чем 3 месяца до момента заключения кредитного договора на льготных условиях.

Уровень зарплаты определяется исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал.

Чтобы воспользоваться программой, работник должен проработать в ИТ-компании не менее 3 месяцев перед обращением за кредитом на льготных условиях.

Возраст — от 18 до 50 лет включительно.

Работать в аккредитованной ИТ-компании (не обязательно в одной и той же) после оформления кредита для сохранения льготной ставки нужно минимум 5 лет.

Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно успеть снова трудоустроиться в аккредитованную ИТ-компанию для сохранения льготной ставки кредита.

Корпоративная ипотека

Помимо ИТ-ипотеки, в качестве мотивационного инструмента некоторые компании предлагают своим ключевым сотрудникам различные гибкие схемы корпоративной ипотеки.

Одна из наиболее распространенных моделей предполагает, что работодатель выкупает квартиры и предоставляет сотрудникам возможность арендовать жилье с последующим выкупом после погашения обязательств.

Другой вариант — участие компании в долевом строительстве коммерческой и жилой недвижимости с последующим предложением сотрудникам выкупить часть объектов.

Для особо ценных сотрудников крупных компаний доступны опции беспроцентного кредитования со стороны работодателя, который полностью компенсирует выплату процентов банку.

Еще один популярный инструмент — субсидирование работодателем первоначального взноса или части ежемесячных платежей по ипотеке на возвратной или безвозмездной основе.

Поручительство работодателя

Другой вариант помощи сотрудникам в кредитовании — поручительство. Компания выступает поручителем по кредиту, что снижает процентные ставки для сотрудника. Однако при увольнении льготная ставка, как правило, становится рыночной. Таким образом работодатели стараются мотивировать сотрудников оставаться работать в компании.

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