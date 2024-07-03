Ликбез: какие гарантии даёт брачный договор

В России неуклонно растет популярность заключения брачных договоров. Так, в 2023 году нотариусы удостоверили 119,4 тыс. таких документов — на 11% больше, чем годом ранее.

В чем суть брачного договора и какие гарантии он дает, в программе «Настроение» телеканала ТВЦ разъясняет исполняющая обязанности председателя Комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Екатерина Лексакова.

Главное в брачном договоре — он меняет режим совместной собственности, установленный законом для всего, что супруги нажили в период брака. В отсутствие брачного договора это имущество делится пополам, а при его заключении семейная пара может определить раздельный режим либо договориться, что какое-то имущество принадлежит одному из супругов, а остальное является совместным.

Например, можно прописать, что дача будет принадлежать одному из супругов, машина отойдет другому, а квартира останется в совместной собственности. Точно так же можно распределить и долговые обязательства — например, ипотеку или автокредит.

При этом брачный договор регулирует только имущественные отношения — в нем нельзя прописать вопросы личных взаимоотношений, распределение домашних обязанностей или нюансы воспитания детей.

Брачный договор можно заключить до вступления в брак, в этом случае он будет действовать с даты регистрации брака. Также это можно сделать и в любой момент брака. Тогда документ вступит в силу с момента его нотариального удостоверения.

При этом в брачном договоре можно предусмотреть право как на будущее имущество, так и на ту собственность, которая уже имеется на дату заключения договора.

Если супруги желают изменить условия уже подписанного брачного договора, они могут это сделать в любой момент, заключив соответствующее соглашение.

Рост популярности брачных договоров можно объяснить повышением финансовой грамотности российских граждан, а также тем, что этот инструмент уже зарекомендовал себя как удобный и работающий.

Чем более четко все проговорено, взвешено и закреплено, тем меньше возникает вопросов. В ряде случаев заключение брачного договора даже помогает сохранить брак, — отметила Екатерина Лексакова.

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источник: Нотариальная палата города Севастополя