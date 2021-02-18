Ликбез: какие коммунальные услуги должны оплачиваться из государственного бюджета

В интернет-пространстве, отмечают специалисты портала Юридические тонкости , в последнее время стала весьма популярной тема об оплате ЖКУ за счет государственного бюджета. Ее сторонники оперируют не пустыми словами, а реальными нормативными актами, что дает повод многим людям серьезно задуматься — а не переплачивают ли они на самом деле?

Закон действительно предусматривает ряд случаев, когда не граждане, а именно государство должно оплачивать коммунальные услуги. Рассмотрим эти случаи подробнее.

Капитальный ремонт многоэтажек

Согласно ЖК РФ обязанность по уплате взносов на капремонт возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме (п. 2 ст. 154 ЖК РФ). Но с недавнего времени есть одно исключение:

если многоквартирный дом нуждался в капремонте и был включен в программу его проведения еще до того, как в нем была приватизирована первая квартира, то капремонт обязан провести орган госвласти, в чьем ведении этот дом находился, за счет своего бюджета.

Это мнение Конституционного суда РФ, которое является обязательным на всей территории РФ (Определение от 12.03.2019 г. № 577-О).

Используя это правило, собственники дома, где средства на капремонт формируются на спецсчете, могут быстрее освободиться от взносов. Ведь по мере накопления на спецсчете необходимой суммы, дальнейшее начисление взносов приостанавливается (ст. 170 ЖК РФ).

Коммунальные платежи в неприватизированных квартирах

Поскольку взносы на капремонт являются обязанностью собственника, то наниматели муниципального жилья от этих платежей освобождены (их должна оплачивать муниципальная администрация).

Кроме того, плата за содержание общедомового имущества возлагается на жильцов лишь в рамках утвержденного администрацией размера.

Если она ниже платы, которую начисляет управляющая компания по дому, то разницу должна доплачивать сама администрация, а не жильцы (п. 38 Правил № 491).

ЖКУ для льготных категорий граждан

Государство берет на себя обязательства компенсировать часть коммунальных платежей в форме субсидий — если семья признана малоимущей и доля расходов на оплату ЖКУ в ее бюджете превышает максимальную долю по региону (на федеральном уровне это 22%, но региональные власти могут ее снижать).

Кроме того, инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», ветераны труда, а также другие категории, предусмотренные региональным законодательством, получают компенсации за оплату ЖКУ за счет госбюджета (ст. 159 — 160 ЖК РФ).

Что же касается иных случаев, то, к сожалению, пока нет законных оснований для того, чтобы обязать государство оплачивать наши коммунальные услуги.

Приказ Минфина № 259Н, на который обычно ссылаются сторонники теории «полного освобождения от коммунальных платежей», действительно существует.

Однако он не предусматривает никаких компенсаций квартплаты для граждан (достаточно хотя бы раз внимательно его прочитать полностью). А за теми радужными перспективами, которые обрисовывают авторы этой идеи, как правило, скрывается банальное мошенничество.

Человеку могут предложить купить некий пакет документов, с помощью которого он якобы полностью освободится от коммунальных платежей, или же оплатить специальную консультацию.

Разумеется, взамен он не получит ничего дельного, ведь главная цель злоумышленников — получить деньги или же доступ к банковской карте гражданина.

Ну и долг по коммунальным платежам тоже никуда не денется — а это пени, суды и приставы в перспективе.

Источник: Юридические тонкости