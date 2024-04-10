Ликбез: какие льготные программы — ипотека с господдержкой — действуют в 2024 году

Рыночные ставки по ипотеке, отмечает Российская газета, зашкаливают. Но кредит на жилье все еще можно взять по низким, льготным ставкам. И это не только популярная льготная ипотека на новостройки, появившаяся весной 2020 года, но и целый ряд других программ.

Что такое льготная ипотека

Ипотека — это кредит под залог недвижимости (и, как правило, для покупки недвижимости). Государство, исходя из своих, государственных, интересов, субсидирует некоторые кредиты на жилье. То есть часть процентов вносит банкам не заемщик-гражданин, а государство. В итоге обычный покупатель жилья может взять кредит не под 16-20% (как сейчас по рыночным условиям, без субсидий), а иногда даже менее чем под 1%.

Льготные ипотеки бывают направлены на:

— помощь определенным категориям заемщиков (например, семьям с детьми),

— поддержку особенно важных отраслей промышленности. Тогда льготные кредиты выдаются, например, IT-специалистам или работникам оборонных предприятий, а то и всем желающим для поддержки самих застройщиков.

— стимулирование проживания в определенных локациях (как, например, «Дальневосточная» или «Сельская» ипотеки).

В некоторых программах комбинируется по несколько условий — они действуют и на определенной территории, и для определенных категорий заемщиков.

Разберемся, какие льготные ипотечные программы действуют в 2024 году и в чем их особенности.

Общие условия по льготной ипотеке

1. Почти по всем программам первый взнос по ипотеке — не меньше 20% от стоимости квартиры или дома. Исключением стала льготная ипотека на новостройки (ее часто называют «ипотекой с господдержкой») — здесь не так давно взнос подняли до 30%.

2. По льготным программам можно купить новую квартиру или новый дом (или же построить дом)

3. Иногда, при определенных условиях, можно купить жилье и на вторичном рынке.

4. В 2023 году было введено новое ограничение — взять льготную ипотеку можно только 1 раз. Если кто-то получил, например, IT-ипотеку, то претендовать на еще один кредит по «Сельской» ипотеке он уже не сможет.

Исключение было сделано только для «Семейной ипотеки» (об этом ниже).

Особенности программ

Льготная ипотека на новостройки

Самая популярная в последние годы программа. Стартовала в пандемию для поддержки застройщиков и позже с небольшой корректировкой условий неоднократно продлевалась.

Для кого:

получить кредит могут все желающие. Ограничений по возрасту, профессии, географии нет.

Семейная ипотека

Семейная ипотека — одна из самых популярных льготных программ, к которой власти относятся наиболее благосклонно.

Для кого:

для семей, у которых есть:

— один ребенок, родившийся в 2018-2023 годах

— два и более несовершеннолетних детей

— ребенок-инвалид, который родился до конца 2023 года

Важно! «Семейную ипотеку», в отличие от других льготных программ, сейчас можно взять несколько раз. Но — при определенных условиях:

— прошлый кредит должен быть полностью выплачен;

— в семье появился еще один ребенок

— покупаемая квартира или дом просторнее предыдущих

IT-ипотека

Была запущена для поощрения крайне нужных сейчас программистов.

Для кого:

для айтишников.

Важно! Заемщик должен работать в компании, которая:

— относится к сфере информационных технологий,

— находится в России

— имеет аккредитацию в Минцифры.

Далеко не все знают, что IT-ипотека доступна не только сотрудникам, занимающимся непосредственно программированием, но и менеджерам, маркетологам, бухгалтерам и всем без исключения сотрудникам IT-компаний. При этом многие могут даже не знать, что их компания зарегистрирована в данном статусе. Например, это может быть маркетплейс, который абсолютное большинство воспринимает как представителя сферы торговли, но по ОКВЭД он может относиться к сфере информационных технологий, поэтому ее сотрудникам доступна эта льготная ипотечная программа, — говорит руководитель департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.

Программу можно комбинировать с рыночными программами (часть кредита в пределах максимально разрешенного размера оплачивать по льготной ставке, а то, что сверх этой суммы — по рыночной).

Особые условия:

Для заемщиков от 36 до 50 лет включительно установлен финансовый ценз.

Получить кредит можно, если зарплата до вычета налогов как минимум за последние три месяца была:

— в Москве не ниже 150 тыс. руб.

— в другом городе-миллионнике не ниже 120 тыс. руб.

— в остальных городах от 70 тыс. руб.

Для айтишников до 35 лет требований по зарплате нет. Но это не означает, что банк не будет оценивать финансовые возможности будущего заемщика выплачивать кредит.

Сельская ипотека

С помощью сельской ипотеки можно обзавестись жильем исключительно на сельских территориях различных регионов России, поясняет руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина. Однако программа не распространяется на сельские территории Москвы (которые, в принципе, есть в Новой Москве), Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также столиц регионов.

На что можно потратить:

Купить жилье на селе. Приобрести квартиру (а не дом) можно только в опорном населенном пункте (их список устанавливают власти региона).

С точки зрения условий сельская ипотека является одной из самых специфических кредитных программ с государственным субсидированием, говорит Никитина:

— во-первых, распределяет средства на ее реализацию Министерство сельского хозяйства. В 2023 году на все регионы было выделено всего 20 млрд рублей, которые закончились уже к лету.

— во-вторых, приобрести что-то с помощью сельской ипотеки можно в очень ограниченном количестве локаций. Под действие программы попадают лишь определенные города и небольшие сельские поселения, где обычно проживает не более 30 тысяч человек. В-третьих, сельская ипотека — не очень распространенный продукт, поэтому им не так просто воспользоваться. В программе участвует небольшое число банков.

Важно! Если брать эту ипотеку для строительства дома, то необходимо учитывать, что его должна осуществлять только специальная аккредитованная в конкретном банке строительная компания. То есть перечень таких подрядчиков весьма ограничен.

Кроме того, нельзя забывать, отмечает Никитина, что цель сельской ипотеки — это все-таки заселение определенных населенных пунктов, она рассчитана на то, чтобы привлечь туда жителей. Поэтому как только завершено строительство дома, заемщик должен в течение 180 дней зарегистрироваться в нем, после чего раз в полгода по мере выплаты ипотеки подтверждать свою регистрацию (впрочем, аналогичное условие есть и в других привязанных к определенным регионам программам).

«Дальневосточная» и «Арктическая» ипотеки

Их условия похожи. Действуют программы Дальневосточной и Арктической ипотек, соответственно, на покупку жилья на Дальнем Востоке и в Арктике.

Для кого:

— молодые семьи не старше 35 лет (это могут быть как муж с женой, даже без детей, так и одинокие мать или отец с ребенком до 18 лет)

— работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, учителя и врачи со стажем, участники программы «Дальневосточный гектар» и ряд других категорий.

Воспользоваться программами могут жители любого региона, но покупаемое жилье должно быть на Дальнем Востоке или в Арктике. Кроме того, после покупки нужно прописаться по новому адресу и жить там не менее 5 лет.

Важно! По «Арктической» ипотеке стоимость квадратного метра покупаемого жилья не должна превышать среднюю стоимость «квадрата» по региону. Это сильно ограничивает выбор заемщика. Но в ближайшие месяцы, как ожидается, это ограничение снимут или смягчат.

Льготная ипотека на вторичное жилье

Иногда на льготный кредит можно купить не новое, а вторичное жилье. Но это, скорее, исключение из правила.

Средства на льготные программы распределяются между банками. Банки периодически «исчерпывают» лимит. Выдачи могут возобновиться после выделения дополнительных средств из госбюджета.

источник: Российская газета