Ликбез: какие отношения в семье можно регулировать юридически

Российские супруги, отмечают в Федеральной нотариальной палате, проявляют все больше интереса к брачным договорам. В таком документе можно распределить недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. При этом в брачном договоре нельзя регулировать неимущественные отношения. Кроме того, его нельзя заключить после развода. Для таких целей существуют другие правовые конструкции, в том числе — медиативные соглашения. В подробностях разбирались ведущие программы «Утро России» при участии председателя комиссии по методической работе Московской городской нотариальной палаты Дмитрия Точкина.

По словам нотариуса, заключение брачных договоров — весьма популярная практика, и она развивается. В первом полугодии 2023 года пары в России заключили на 7,4% больше договоров, чем за аналогичный период 2022 года. За пять лет — с 2018 года —показатель вырос почти на 12,5%. Это удобный инструмент для решения имущественных вопросов внутри семьи, однако иные вопросы с его помощью уладить не получится.

Семейный кодекс напрямую запрещает регулировать в брачном договоре личные неимущественные отношения. Но это не противоречит в целом гражданскому законодательству, — рассказал Дмитрий Точкин.

Для неимущественных вопросов можно использовать медиативное соглашение.

Бывает, у людей на грани развода или уже у бывших супругов возникает спор, но вместо разбирательства в суде они обращаются к независимому посреднику — медиатору. Специалист помогает сторонам выстроить коммуникацию и достичь определенного результата. Договоренности фиксируют в медиативном соглашении. И если такое соглашение заверить у нотариуса, оно будет иметь силу исполнительного документа, — объяснил нотариус.

Если один участник договоренностей, зафиксированных в нотариальном медиативном соглашении, откажется их соблюдать, второй сможет повлиять на него без судебных тяжб, обратившись напрямую к приставам.

Эксперты уточняют, что больше всего медиативные соглашения востребованы как раз в области брачно-семейных отношений. Так, например, в брачный договор нельзя включить пункт, запрещающий одному из супругов заводить домашнее животное. Между тем в медиативном соглашении может быть условие о том, что один из них не имеет права дарить питомца детям без согласия второго родителя.

Еще пример. Иногда пары пытаются прописать допустимое количество лайков, которые каждый из супругов может поставить под чужими фотографиями в социальных сетях. Или бывают пары, которые хотят обязать друг друга не рассказывать о происходящем в семье родителям, друзьям или соседям. Делать это в рамках брачного договора нельзя. Однако в медиативном соглашении подобные условия могут найти отражение. Например, в нем можно прописать запрет на разглашение семейных тайн и публикацию фотографий бывшего супруга или супруги. За нарушение может быть предусмотрен денежный штраф.

По словам Дмитрия Точкина, важно прорабатывать подобные документы с грамотным юристом. Если медиатору важно, чтобы «оппоненты» нашли компромисс, то нотариус следит еще и за тем, чтобы их договоренности отвечали требованиям действующего законодательства и были оформлены в соответствии с нормами закона. Прежде чем поставить печать на документе, нотариус проверяет его законность, реалистичность и исполнимость.

Особенно помогает помощь нотариуса, когда дело касается сложных, многоступенчатых медиативных соглашений. Например, когда одно регулирует алименты и порядок общения родителя с детьми. Второе касается, допустим, раздела недвижимости, третье — бизнес-активов.

источник: сайт ФНП