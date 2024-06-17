Ликбез: какие права и льготы есть у работающих доноров крови

14 июня отмечается Всемирный день донора крови — важная дата, призванная повысить осведомленность о значении регулярного донорства для спасения жизней людей. В честь этого дня эксперты Авито Работы подготовили инструкцию для желающих стать донорами в России и рассказали, какие льготы и преимущества появляются у доноров крови.

Стать донором может любой дееспособный гражданин РФ или проживающий на территории РФ не менее года на законных основаниях иностранец старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для сдачи крови.

Кровь можно сдать на станции переливания или в донорском пункте. Доноры сдают либо кровь целиком, либо ее компоненты — тромбоциты или плазму. Мужчины могут сдавать кровь не чаще раза в два месяца, женщины — раз в три месяца. Компоненты крови можно сдавать раз в 2 недели. Через каждые 4–6 донаций делают перерыв на месяц.

Льготы и гарантии для доноров:

Освобождение от работы в день прохождения медицинского обследования перед сдачей крови и ее компонентов;

Освобождение от работы непосредственно в день сдачи крови;

Дополнительный день отдыха после дня сдачи крови;

Право использовать дополнительные выходные дни сразу, перенести на любой другой день в течение года или присоединить к отпуску (от 6 до 20 дней в год в зависимости от количества донаций).

Бесплатный обед в день донации или компенсация обеда — в случае, если кровь или ее компоненты сдавались безвозмездно.

Внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения — в случае, если сдать кровь хотя бы два раза в год.

Получение статуса «Почетный донор»:

Почётным донором становится тот, кто безвозмездно сдал:

цельную кровь 40 и более раз;

плазму 60 и более раз;

цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз;

цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

Льготы для почетных доноров:

На федеральном уровне:

Почетные доноры получают ежегодную выплату (в 2024 году — 17 324 рубля).

Первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года.

Внеочередное оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях по ОМС.

На региональном уровне:

В некоторых субъектах РФ действуют дополнительные льготы — например, бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на оплату коммунальных услуг, льготы на лекарства и другие преференции.

Порядок получения донорских льгот:

Сообщите работодателю заранее о планируемой донации и согласуйте выходные дни. Работодатель не имеет права отказать вам в сдаче крови.

После донации получите справки в донорском учреждении и передайте их в бухгалтерию работодателя. Два дня отдыха оплатят, даже если вы сдавали кровь в выходной.

Сдать кровь можно за плату — если у человека редкий фенотип крови или нет определенных антигенов эритроцитов. Оплата донации зависит от регионального прожиточного минимума.