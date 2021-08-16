Ликбез: какие штрафы грозят за неуплату налогов со сдачи квартиры?

Как платить налоги со сдачи квартиры, не опасаясь столкнуться с санкциями от налоговой или проблемами с жильцами — вопрос, с которым сталкивается каждый арендодатель.

Сейчас, отмечают эксперты Яндекс.Недвижимость , после вступления в силу закона о самозанятых, оплата налогов со сдачи квартиры в аренду стала максимально необременительным процессом. Онлайн-оформление, налоговая ставка в пределах 4-6%, отсутствие необходимости подавать декларацию и даже налоговый вычет в размере 10 000 рублей, – это действительно удобно!

И тем не менее, далеко не всегда собственники правильно оформляют свои доходы, а иногда и вовсе стараются избежать оплаты, в надежде, что никто не узнает. Разбираемся, чем это грозит и в какую сумму штрафа может вылиться.

Как все должно быть устроено?

Если вы хотите сдать квартиру в аренду, нужно заключить договор. Традиционно подписывается 2 экземпляра — один для арендатора, другой для съемщика. При этом в большинстве случаев договор заключается на срок менее одного года, потому что в таком случае государственная регистрация в Росреестре не требуется, а договор при этом не теряет юридической силы. Чтобы не заниматься бумагами через год снова, можно заключить договор на 11 месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации.

Однако не стоит забывать, что срок договора не влияет на ваши обязательства перед государством: заключая договор на 11 месяцев, собственник точно так же должен оплачивать налог с дохода от сдачи квартиры. В противном случае владельцу жилья грозят не только штрафы, за неуплату налогов за сдачу квартиры, но – в некоторых случаях – даже уголовное наказание за нелегальную сдачу жилья.

Налоговая легко может узнать, что вы сдаете квартиру неофициально

Отсутствие регистрации в Росреестре не делает доход невидимым для государства. Доказать факт сдачи жилья как правило не составляет труда. Помогают в этом, что закономерно, бывшие арендаторы, с которыми вы не очень мирно разошлись, или даже соседи.

Известны случаи, когда сотрудники госслужбы узнавали об этом вообще совершенно случайно.

Например, вы сдаете квартиру компании: соответственно, в ней проживают её сотрудники. Налоговая проверяет эту организацию и находит договор аренды. В данном случае они могут проверить арендодателя и выяснить, что за прошлые периоды он налог не выплачивал.

Кроме того, такую информацию в налоговую инспекцию может сообщить участковый, он имеет право составлять акты нахождения в квартире посторонних людей, фиксировать договоры аренды жилья и брать объяснения у арендаторов в письменной форме.

Налоговики могут проверять счета. Если на них ежемесячно приходят одинаковые суммы от одних и тех же людей, может быть проведена проверка.

Какая ответственность грозит за сдачу квартиры без уплаты налогов?

С учётом судебный тяжб, штрафов и других рисков, ответственность за нелегальную сдачу квартиры всегда выше той мнимой выгоды, которую собственники стремятся получить.

Вот, что происходит, когда налоговая подозревает собственника в сокрытии доходов.

Для начала инспекция вызовет собственника для дачи пояснений. Дальше ИФНС достаточно установить факт получения арендной платы и узнать ее размер: из этих двух сумм рассчитывается налог, пени и штраф.

Конечно, можно не признавать вину и надеятся, что инспекторы не смогут доказать факт сдачи квартиры за деньги. Но как правило, доказать факты передачи денег бывает несложно, независимо от того, получаете вы деньги на карту или наличными.

Сколько придется заплатить?

Если хозяин квартиры признал вину, либо факт сдачи жилья незаконно доказан, он должен будет уплатить НДФЛ, который составляет 13% от суммы прибыли. Причём эта сумма справедлива и для тех, кто зарегистрирован как самозанятый: оплачивать штраф придётся уже по полным «расценкам» НДФЛ, а не исходя из ставки самозанятого — 4%.

Срок, за который могут начислить «штрафной» налог, составляет три года, даже если квартира была в аренде более длительный срок.

1. Штраф за просрочку сдачи декларации 3-НДФЛ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимальный размер штрафа — 1000 рублей, максимальный — 30% от неуплаченной суммы.

2. Штраф за неуплату налога — 20% или 40% от неуплаченной суммы. 20% — если неуплата была неумышленной, 40% — если умышленной. Умысел доказывают работники инспекции, поскольку арендодатель может сказать, что не знал о необходимости платить подобный налог или полагал, что налоговая сама должна рассчитывать налог и извещать арендодателя.

3. Пени за просрочку — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый календарный день просрочки уплаты налога. Расчет делается за период не более трех лет.

Однако важно понимать, что возможны и более серьезные последствия. В ряде случаев за неофициальную сдачу жилого помещения вообще предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 198 Уголовного кодекса РФ). Если уклоняться от налогов на протяжении трех лет, при этом сумма неуплаченного налога в месяц составляет не менее 75 тысяч рублей, то данная статья может быть применена. Срок неоплаты может быть и более коротким, если размер скрытого налога будет превышать семьдесят пять тысяч рублей в месяц.

Если мы говорим об уголовной ответственности, нарушителю грозит одно из следующих наказаний: лишение свободы сроком до одного года, арест на полгода, штраф от 100 до 300 тысяч рублей или принудительные работы. Если владелец имущества не является ИП, могут привлечь по 171 статье УК (за незаконное предпринимательство) и по 116 статье НК (за нарушения правила постановки на учет).

Три случая из реальной судебной практики

Пример 1:

Районная администрация узнала, что собственник квартиры сдает ее неофициально. На вызов ФНС арендодатель не откликнулся. Тогда к мировому судье поступило заявление от ФНС с требованием привлечь к ответственности собственника квартиры, и для начала суд наложил на хозяина квартиры штраф за прогул — 600 рублей.

Дальше в игру вступил съёмщик жилья, который подтвердил, что почти два года живет в квартире этого собственника за 15 тысяч рублей в месяц. ФНС выставила требование об уплате недоимки, пеней и штрафа — 20% от суммы налога.

Пример 2:

Хозяин квартиры сам случайно сдал информацию в налоговую.

В суд были представлены копии договоров коммерческого найма квартиры и расписок, согласно которым собственник получил от своего жильца 150 000 рублей арендной платы.

А всё потому, что в этом же суде рассматривалось дело об убытках по договору найма. Съемщик некоторое время не платил деньги за аренду жилья и частично испортил личное имущество. Из-за этого хозяин квартиры обратился в суд и предоставил документы, исходя из которых ФНС выяснила, что арендодателем налог на аренду жилья не был уплачен.

Суд взыскал с собственника недоимку по налогу, пени и госпошлину — всего на сумму 24 тысяч рублей.

Пример 3:

Соседи пожаловались, что в квартире проживают два жильца. Формально на лицевом счете квартиры никто не числился, плата начислялась собственникам только за содержание жилья и отопление, счетчиков в квартире не было.

Был составлен акт о проживании в квартире нелегальных жильцов, который уже может послужить основанием для взыскания недоимки по налогу.

В итоге УК попросила собственника выплатить 116 тысяч рублей.

Стоит отметить, что съемщик за незаконную сдачу жилья никакой ответственности не несет. Отчитываться перед ФНС будет владелец.

Минстрой обещает до конца 2021 года подготовить законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Будет создана цифровая система учета договоров о найме жилья, которую позже свяжут с системами ФНС.

Однако представители юридических компании считают, что в зять под контроль рынок аренды жилья, который работал без регулирования более 30 лет, так быстро не получится.

Усугубляет проблему и высокий уровень безработицы: по некоторым данным она сейчас держится на уров не 10-12%. Соответственно, для некоторых арендодателей доход от сдачи жилья – это все, что осталось после потери официальной работы. Что тоже не добавляет энтузиазма оплаты НДФЛ.

При этом в прошлом году доля российских граждан, которые купили квартиры с инвестиционной целью, выросла в 3 ра за – с 6% до 18%. 40% планировали сдавать купленное жилье в аренду и зарабатывать на ренте.

Пандемия и общее состояние экономики в мире ударило и по рынку недвижимости, но постепенно все встает на свои места — люди возвращаются в крупные города, выходят из полного локдауна, количество арендуемого жилья снова растет. Но тем не менее на сегодняшний день 80-90% рынка съемного жилья остается теневым.

Источник: Яндекс.Недвижимость

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