Ликбез: какие штрафы ждут собственников недвижимости в 2022 году

В 2022 году вступают в силу новые законодательные нормы, которые изменят жизнь собственников недвижимости. Они касаются содержания жилья, отношений с соседями и использования участков земли. Некоторые нововведения предполагают различные платежи и санкции для собственников.

Эксперты РБК-Недвижимость знают, сколько и за что придется заплатить в этом году владельцам недвижимости, согласно новым правилам.

Нарушения правил пользования жильем

Штраф от 2 тыс. до 500 тыс. руб.

1 марта 2022 года вступают в силу Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные приказом Минстроя России от 14.05.2021 № 292. Нововведение пришли на смену ранее действовавшим Правилам 2006 года.

По новому закону, на собственника возложены следующие обязанности:

использовать жилое помещение по назначению;

обеспечивать его сохранность;

поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, не допускать бесхозяйственного обращения, соблюдать права и законные интересы соседей;

нести расходы на содержание принадлежащего собственнику жилого помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности;

своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В документе уточняется, что проживающие вместе с собственником члены семьи несут солидарную ответственность по обязательствам за пользование жилым помещениям. Их нарушение влечет административную ответственность по статье 7.21 КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилыми помещениями».

В новых правилах указано, что за самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения на граждан налагается штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридических — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.). За нарушения норм о тишине (статья 3.13 КоАП г. Москвы) граждан ждет предупреждение и штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; должностных лиц — от 4 тыс. до 8 тыс. руб.; юридических — от 40 тыс. до 80 тыс. руб.). Также штрафы и пени ждут собственников за неуплату коммунальных платежей, — говорит адвокат АО «БОН Инвестиции» Михаил Игнатьев.

Новые правила устанавливают, что внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта России, отметила руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова. Поэтому, по ее совету, перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, действующими в вашем городе, поскольку за их нарушение граждане могут быть оштрафованы на 2 тыс. — 2,5 тыс. руб., юридические лица — на 40 тыс. — 50 тыс. руб. Однако как указывает сам Минстрой, штрафы за остекленные балкона не относятся к нововведениям, они существовали и прежде и были включены в новый закон.

Нецелевое использование участка

Штраф зависит от кадастровой стоимости

В 2022 году изменится размер штрафа за использование земельного участка нецелевым образом. «Однако данное изменение связано не с внесением изменений в статью.8.8 КоАП, предусматривающую ответственности за правонарушение, а обусловлено ростом кадастровой стоимости, от которой зависит размер штрафа», — пояснила руководитель департамента контроля качества «Amulex.ru» Нурида Ибрагимова. По ее словам, в 2022-2023 годах ожидается проведение новой кадастровой оценки земель во всех российских субъектах.

Повышение земельного налога

В пределах 1,5% от кадастровой стоимости

С 1 января 2022 года к владельцам участков, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества и использующихся не по целевому назначению, будет применяться «повышенная» ставка земельного налога — до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, рассказал Игнатьев из АО «БОН Инвестиции». По его словам, это нововведение предусмотрено федеральным законом от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Ранее в отношении всех земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, эта ставка не могла превышать 0,3% от их кадастровой стоимости. Теперь же на низкую ставку могут рассчитывать только те владельцы, которые используют участки строго по целевому назначению.

Серая аренда

Штраф От 500 до 10 тыс. руб.

В весеннюю сессию 2022 года Госдума рассмотрит закон о Государственной информационной системе в сфере недвижимости. Нововведение будет способствовать созданию прозрачных условий для заключения договоров аренды; введения удобных механизмов взаимодействия сторон с применением цифровых технологий; защиты участников рынка от злоупотреблений экономически более сильной стороны договора, отметили в Минстрое.

Фактически государство хочет положить конец бесконтрольной аренде жилья, вывести из тени сотни тысяч арендодателей и расширить налогооблагаемую базу. По сути, будут объединены реестр недвижимости, базы данных налоговой службы, включая сведения о счетах и картах (входящие переводы от физических лиц) и безналичные доходы от сдачи квартир будут подлежать налогообложению, — отмечает Михаил Игнатьев.

В случае принятия этого закона, собственники недвижимости должны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию в новой системе, пояснил юрист. По его словам, документ предусматривает штрафы за проведение расчетов квартиросъемщиков и владельцев недвижимости вне новой информационной системы: для физлиц — от 500 до 2,5 тыс. руб., а для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Источник: РБК-Недвижимость

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