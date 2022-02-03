Ликбез: какие законы о недвижимости начнут работать в феврале 2022 года

В 2022 году вступает в силу множество законов, которые существенно изменят жизнь россиян. Некоторые из этих нововведений начнут действовать уже в феврале.

Вместе с юристами эксперты портала РБК-Недвижимость рассказывают, что это за законы и как они повлияют на жизнь владельцев недвижимости.

Новые сведения о домах и квартирах

С 1 февраля 2022 года вступает в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 148-ФЗ от 26 мая 2021 года. Согласно нововведению, теперь в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут вноситься дополнительные сведения об объекте недвижимого имущества. По словам юриста компании Amulex.ru Александра Титова, среди них:

сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания.

сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.

Для внесения новой информации в ЕГРН органы местного самоуправления должны до 1 июля 2022 года направить в региональные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии электронные документы, содержащие принятые ими до 1 февраля 2022 года решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения непригодным для проживания, пояснил юрист Евгений Антонов. По его словам, в результате выписка из ЕГРН будет содержать данные об аварийности многоэтажки или непригодности квартир для проживания, а также реквизиты документа о признании их таковыми.

Нововведения заработают в полную силу во второй половине 2022 года, когда Росреестр получит сведения от уполномоченных органов и внесет их в ЕГРН.

Новый закон позволят защитить добросовестных покупателей квартир от приобретения «объектов с сюрпризом» — в случае если продавец не предупредил о признании квартиры или дома аварийным. В данном случае законодатель преследует важную социальную цель и защищает оборот недвижимого имущества, — прокомментировал юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Никита Кузьмин.

Увеличение маткапитала

С 1 февраля 2022 года вступает в силу постановление правительства России «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» от 27.01.2022 № 57. Таким образом, кабмин увеличил размер семейного капитала и других социальных выплат на 8,4%, отметил юрист из Amulex.ru. Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс., если семья не получала маткапитал на первенца, в противном случае дополнительная выплата составит 168,6 тыс. руб.

Повышение выплат стало возможным с начала этого года, когда вступили в силу поправки в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, согласно которым размер материнского капитала подлежит ежегодному пересмотру с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Ввиду того что маткапитал чаще всего расходуется на приобретение жилых помещений и домов, рост семейного капитала может повысить спрос на жилую недвижимость: чем большую долю в цене жилья составит материнский капитал (недорогое жилье малой площади), тем выше может быть спрос и последующий рост цен на квартиры, — считает Антонов.

Тарифы на воду

Со 2 февраля 2022 года вступает в силу постановление правительства от 30.07.2021 N 1280, которым вносятся изменения в Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Документом скорректированы требования к экспертному заключению органа регулирования тарифов.

На цифры в платежках для физлиц новый закон влияния не окажет. Вводимые правительством изменения направлены на детализацию и установление единого комплекса требований к экспертным заключениям, подготавливаемым региональными органами регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения. Устанавливаются структура экспертного заключения, правовой статус, а также детальные требования к анализу обоснованности каждого технико-экономического показателя и правила отражения такого анализа в экспертном заключении. Изменения также предполагают персональную ответственность за утверждение экспертного заключения, — говорит Кузьмин.

Источник: РБК-Недвижимость

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