Ликбез: какие запреты и штрафы могут грозить собственникам квартир

Специалисты портала Юридические тонкости отмечают: в последнее время стало поступать много вопросов по поводу запретов и штрафов, которые вводятся для собственников квартир с марта. Причиной тому стали, по всей видимости, законодательные изменения, которые по-разному толкуются людьми.

Что же в действительности предусматривает закон по поводу запретов и штрафов для владельцев квартир — в материале экспертов.

1. Правда ли, что с марта с собственников квартир начнут взыскивать штрафы за остекление балкона или лоджии?

Новые Правила пользования жилыми помещениями, которые вступили в силу в марте этого года (Приказ Минстроя от 14.05.2021 № 292/пр), никаких принципиально новых штрафов за остекление балконов или лоджий не вводят.

Минстрой по этому поводу разъяснил, что собственникам и раньше грозили штрафы за незаконную перепланировку (ст. 7.21 КоАП РФ — публикация на сайте министерства от 06.12.2021 г.).

А балкон или лоджия с остеклением подпадают под это, если:

во-первых, техплан квартиры не предусматривает остекления, но оно сделано собственником без каких-либо согласований с муниципальной администрацией и при этом создает угрозу жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (прежде всего — соседей, если они жалуются, например, на скопление снега на козырьке балкона или дождевую воду, которая стекает к ним),

или, во-вторых, при остеклении была затронута балконная плита — а в таком случае владелец жилья должен получить согласие всех собственников помещений в доме.

Кроме того, остекление балкона или лоджии может нарушить местные правила благоустройства территории (по части требований к единому виду фасадов домов).

А за это предусмотрены отдельные штрафы — в каждом регионе они свои, и причем вводились они задолго до 1 марта 2022 года.

Таким образом, новых штрафов за остекление балконов или лоджий не появилось, и никаких планов по поводу массовых проверок квартир контролирующие органы не озвучивали.

2. Управляющая компания требует от собственников квартир возместить штраф, который наложило на нее МЧС за нарушение правил пожарной безопасности (на лестничных площадках жильцы обустроили себе кладовые для хранения вещей). Ссылаются на новые правила с 1-го марта. Насколько это законно, должны ли мы платить?

Согласно новым Правилам пользования жилыми помещениями (о которых уже упоминалось выше), собственники, а также наниматели квартир должны соблюдать в т.ч. требования пожарной безопасности.

Но при этом обязанность по содержанию общедомового имущества (в т.ч. и лестничных клеток в многоэтажке) возлагается на управляющую компанию (УК) — поэтому именно ей грозит штраф за заставленные мебелью лестничные площадки, что запрещается Правилами пожарной безопасности (п. 16, 27 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).

Штрафовать жителей дома УК не имеет права (по закону такие санкции вправе налагать только уполномоченные должностные лица и госорганы). Поэтому на подобные требования со стороны УК можно пожаловаться в жилинспекцию.

Но нужно учитывать, что в последнее время суды стали удовлетворять иски управляющих организаций о взыскании с собственников квартир убытков, которые они причинили ей своими действиями.

Например, собственника обязали заплатить 20 000 рублей управляющей компании за то, что при проведении ремонта в его квартире был сильно испачкан подъезд строительным мусором и пылью.

УК потребовалось нанять дополнительных работников, чтобы привести все в порядок (Седьмой КСОЮ, дело № 8Г-5162/2021).

Поэтому есть вероятность, что УК может воспользоваться своим правом на возмещение убытков и предъявить судебный иск к собственникам квартир.

3. В моей квартире временно проживает сестра. Должна ли я ее зарегистрировать по месту жительства? Слышала, что за это вводятся какие-то штрафы

Действующие правила требуют сейчас от собственника жилого помещения оформить гражданину РФ временную регистрацию, если тот проживает в квартире более 90 дней подряд (п. 23 ПП РФ от 17.07.1995 № 713).

За нарушение предусмотрен штраф: от 2 до 3 тысяч рублей, а на территории Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 до 5 тысяч рублей (ст. 19.15.2 КоАП РФ).

Но если собственник вселил к себе близкого родственника, штраф не налагается. В число таких родственников сейчас входят: супруг, дети и родители (со своими супругами), бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, а также опекуны, попечители и подопечные.

Поэтому в данном случае штраф за отсутствие регистрации у сестры собственнику квартиры не грозит, и никаких изменений по этому поводу пока не произошло.

Источник: Юридические тонкости

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