Ликбез: когда любой собственник может сэкономить и не заплатить взносы за капитальный ремонт

Обязанность собственников оплачивать взносы за капремонт закреплена в Жилищном Кодексе (ст. 158 и ст. 171). Размер взноса в конкретном регионе определяется местными чиновниками или на общем собрании ТСЖ, если собственники ТСЖ самостоятельно формируют фонд капремонта на специальном счете. Уплачивать такие взносы, отмечают специалисты портала Сила права, нужно ежемесячно. В случае просрочки в порядке статьи 155 Жилищного Кодекса начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1/300 от ставки рефинансирования.
Тем не менее в отдельных случаях у собственника есть возможность сэкономить и либо не платить за капремонт вообще, либо оплачивать только половину этого взноса, воспользовавшись льготой. Но эти случаи довольно редкие и имеющие свою специфику.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Кого освободят от взносов за капремонт?
Освобождению от взносов за капремонт подлежат следующие категории собственников:
- собственники квартир в новостройках
При условии, что новостройка была сдана в эксплуатацию после 2016 года. И здесь еще надо учитывать, что освобождение от взносов в этом случае не вечное. Это отсрочка. И она рассчитана только на период от трех до пяти лет.
Продолжительность данной отсрочки напрямую зависит от решения региональных властей. В большинстве регионов, как правило, предусматривается только три года.
- собственники квартир в аварийных домах, которые идут под снос
Здесь надо отметить, что такой период обычно длится недолго, поскольку власти не торопятся объявлять жителям о своих планах по сносу МКД заранее. И до принятия официального решения властей о сносе дома все собственники должны уплачивать взносы на капремонт.
- собственники квартир, которые подлежат изъятию для нужд государства
А это уже крайне редкий случай. Как правило, государство изымает земельные участки иногда с частными домами. До участков с МКД дело доходит крайне редко.
Льготы по взносам за капремонт
Для отдельных категорий граждан могут быть установлены льготы по оплате взносов за капремонт в размере 100 и 50 процентов. Здесь следует иметь в виду, что хотя эти льготы и предусмотрены федеральным жилищным законодательством, устанавливаются они на региональном уровне.
Иными словами, это только рекомендации для регионов со стороны федерального законодательства.
Поэтому в одних регионах эти льготы могут быть представлены в полном объеме, в других регионах — лишь частично, а в третьих — отсутствовать вообще.
Соответственно, прежде чем претендовать на эти льготы, даже если вы относитесь к льготным категориям, надо сначала ознакомиться с региональными законами.
Важно: Чтобы получить льготу, надо самому об этом позаботиться и подать заявление. Здесь действует заявительный порядок, автоматически вам ничего не назначат.
И еще один важный момент. Льгота на капремонт, даже если она установлена в размере 100 процентов, реализуется только в форме компенсации. Это значит, что сначала вы должны оплатить взнос на капремонт в полном объеме, а уже потом получить соответствующую компенсацию.
Кто может претендовать на льготы?
Как уже говорилось выше, льготы могут назначаться в размере 50 или 100 процентов. На 100 процентную льготу могут претендовать:
- пенсионеры, достигшие возраста 80 лет (при условии, что они являются одиноко проживающими или вместе с ними проживают только нетрудоспособные члены семьи (инвалиды первой или второй группы, пенсионеры), а также при условии, что они проживают в квартире лично.
Если, например, пенсионер переехал жить на дачу, а квартиру в городе сдает в аренду, то льгота будет отменена сразу же, как об этом станет известно коммунальщикам и в отделе соцзащиты.
На льготу в размере 50 процентов могут рассчитывать:
- пенсионеры, достигшие 70 лет (на тех же условиях, что и пенсионеры старше 80 лет, т. е. фактическое проживание в квартире, одинокий пенсионер или в составе семьи, состоящей из нетрудоспособных членов).
Кроме этого, льготы по взносам за капремонт обычно предоставляются традиционным категориям льготников:
- инвалидам;
- ветеранам и участникам Великой Отечественной Войны;
- ветеранам боевых действий;
- ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
- другим категориям льготников, установленным региональным законодательством.
Размер этих льгот устанавливается региональными и, в отдельных случаях, федеральными законами (как правило, льготы в этих случаях составляют 50%).
источник: Сила права
С тегами: Крым и Россия
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