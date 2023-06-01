Ликбез: когда любой собственник может сэкономить и не заплатить взносы за капитальный ремонт

Обязанность собственников оплачивать взносы за капремонт закреплена в Жилищном Кодексе (ст. 158 и ст. 171). Размер взноса в конкретном регионе определяется местными чиновниками или на общем собрании ТСЖ, если собственники ТСЖ самостоятельно формируют фонд капремонта на специальном счете. Уплачивать такие взносы, отмечают специалисты портала Сила права, нужно ежемесячно. В случае просрочки в порядке статьи 155 Жилищного Кодекса начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1/300 от ставки рефинансирования.

Тем не менее в отдельных случаях у собственника есть возможность сэкономить и либо не платить за капремонт вообще, либо оплачивать только половину этого взноса, воспользовавшись льготой. Но эти случаи довольно редкие и имеющие свою специфику.

Кого освободят от взносов за капремонт?

Освобождению от взносов за капремонт подлежат следующие категории собственников:

собственники квартир в новостройках

При условии, что новостройка была сдана в эксплуатацию после 2016 года. И здесь еще надо учитывать, что освобождение от взносов в этом случае не вечное. Это отсрочка. И она рассчитана только на период от трех до пяти лет.

Продолжительность данной отсрочки напрямую зависит от решения региональных властей. В большинстве регионов, как правило, предусматривается только три года.

собственники квартир в аварийных домах, которые идут под снос

Здесь надо отметить, что такой период обычно длится недолго, поскольку власти не торопятся объявлять жителям о своих планах по сносу МКД заранее. И до принятия официального решения властей о сносе дома все собственники должны уплачивать взносы на капремонт.

собственники квартир, которые подлежат изъятию для нужд государства

А это уже крайне редкий случай. Как правило, государство изымает земельные участки иногда с частными домами. До участков с МКД дело доходит крайне редко.

Льготы по взносам за капремонт

Для отдельных категорий граждан могут быть установлены льготы по оплате взносов за капремонт в размере 100 и 50 процентов. Здесь следует иметь в виду, что хотя эти льготы и предусмотрены федеральным жилищным законодательством, устанавливаются они на региональном уровне.

Иными словами, это только рекомендации для регионов со стороны федерального законодательства.

Поэтому в одних регионах эти льготы могут быть представлены в полном объеме, в других регионах — лишь частично, а в третьих — отсутствовать вообще.

Соответственно, прежде чем претендовать на эти льготы, даже если вы относитесь к льготным категориям, надо сначала ознакомиться с региональными законами.

Важно: Чтобы получить льготу, надо самому об этом позаботиться и подать заявление. Здесь действует заявительный порядок, автоматически вам ничего не назначат.

И еще один важный момент. Льгота на капремонт, даже если она установлена в размере 100 процентов, реализуется только в форме компенсации. Это значит, что сначала вы должны оплатить взнос на капремонт в полном объеме, а уже потом получить соответствующую компенсацию.

Кто может претендовать на льготы?

Как уже говорилось выше, льготы могут назначаться в размере 50 или 100 процентов. На 100 процентную льготу могут претендовать:

пенсионеры, достигшие возраста 80 лет (при условии, что они являются одиноко проживающими или вместе с ними проживают только нетрудоспособные члены семьи (инвалиды первой или второй группы, пенсионеры), а также при условии, что они проживают в квартире лично.

Если, например, пенсионер переехал жить на дачу, а квартиру в городе сдает в аренду, то льгота будет отменена сразу же, как об этом станет известно коммунальщикам и в отделе соцзащиты.

На льготу в размере 50 процентов могут рассчитывать:

пенсионеры, достигшие 70 лет (на тех же условиях, что и пенсионеры старше 80 лет, т. е. фактическое проживание в квартире, одинокий пенсионер или в составе семьи, состоящей из нетрудоспособных членов).

Кроме этого, льготы по взносам за капремонт обычно предоставляются традиционным категориям льготников:

инвалидам;

ветеранам и участникам Великой Отечественной Войны;

ветеранам боевых действий;

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;

другим категориям льготников, установленным региональным законодательством.

Размер этих льгот устанавливается региональными и, в отдельных случаях, федеральными законами (как правило, льготы в этих случаях составляют 50%).

источник: Сила права

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