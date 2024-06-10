Ликбез: кому достанется купленная перед свадьбой квартира, объяснил Верховный суд﻿

Самая сложная во всех смыслах и долгая процедура после развода — это дележ нажитого имущества. Тут масса так называемых подводных камней, о существовании которых гражданам лучше знать заранее. Квартиру купили до брака, а оформили в собственность уже после. Какой будет статус у такого жилья после развода? Нескольким инстанциям, включая Верховный суд, пришлось разобраться, считать ли такую квартиру совместно нажитым имуществом.

Мужчина с женщиной прожили вместе девять лет, а потом решили пожениться. Гражданин купил квартиру по договору купли-продажи с оплатой в течение пяти лет. И сложилась такая ситуация — 11 ноября пара зарегистрировала брак. А 21 ноября право собственности на квартиру закрепили за мужчиной в ЕГРН. Супруги прожили вместе еще два года, после чего решили развестись. Вот тогда и встал вопрос о разделе имущества. И камнем преткновения оказалась квартира.

Бывший супруг настаивал, что недвижимость не должна считаться совместной собственностью, ведь договор был подписан раньше, чем зарегистрирован брак. А экс-жена уверяла, что квартиру надо делить как совместно нажитую, поскольку право собственности зарегистрировали после свадьбы.

Женщина пошла в суд. В суде она потребовала оставить за ней 2/3 доли, а за бывшим мужем — 1/3, а долг перед фирмой-застройщиком признать общим. Бывшая жена предложила отступить от равенства долей, поскольку с ней осталась несовершеннолетняя дочь.

Районный суд выслушал стороны и отказал женщине. В первой инстанции объяснили, что сделка по покупке квартиры была заключена до брака, поэтому жилье не будет считаться совместно нажитым и его не надо делить между экс-супругами. При этом суд напомнил, что стоимость квартиры оплачивалась за счет личных средств мужчины.

Но апелляция решила иначе. Городской суд сказал, что квартира — совместная собственность супругов, поэтому надо разделить ее поровну. В апелляции сослались на то, что договор купли-продажи квартиры должен быть зарегистрирован. Он считается заключенным именно с момента госрегистрации. Раз регистрация приходится на период брака, то квартира — это совместная собственность супругов. С этим мнением согласился и кассационный суд.

Тогда мужчина пожаловался в Верховный суд РФ. Там он настаивал, что решение о разделе квартиры незаконное. Ее нельзя считать совместной собственностью супругов. Коллегия по гражданским спорам ВС, изучив детали дела, решила отменить акты и апелляции, и кассации.

ВС напомнил, что по статье 36 Семейного кодекса имущество, приобретенное до брака, является собственностью каждого из супругов. Чтобы признать собственность совместной, надо доказать, что ее купили в браке и на общие деньги. Значимы в этом случае такие обстоятельства, как время и основания возникновения права собственности на имущество.

В споре, о котором идет речь, важна дата заключения договора купли-продажи, а это произошло до брака. При этом правило о госрегистрации сделок с недвижимым имуществом вообще не применяется к договорам, заключенным после 1 марта 2013 года, то есть вывод двух инстанций о необходимости такой регистрации — ошибочный.

Регистрация права носит не правоустанавливающий, а правоподтверждающий характер, поэтому безосновательно придавать решающее значение дате регистрационной записи перехода права собственности на спорное имущество при определении статуса такого имущества, как нажитого супругами во время брака, — говорится в решении ВС.

Договор купли-продажи квартиры был заключен до брака, поэтому не было оснований включать жилье в состав совместно нажитого имущества, сказал ВС. То, что личный долг одного из супругов за квартиру был погашен уже в браке, не делает ее совместной собственностью, особенно с учетом того, что остальные платежи пришлись на период после развода. Коллегия ВС оставила в силе решение первой инстанции о разделе квартиры. Жилье оставили за бывшим супругом.

Определение Верховного суда РФ N 117-КГ20-2-К4.

источник: Верховный суд Российской федерации