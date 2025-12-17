Ликбез: крепкий мир, или зачем в медиации нотариус﻿

В России увеличивается востребованность такого нотариального действия, как удостоверение медиативного соглашения. За первые 9 месяцев 2025 года нотариусы удостоверили на 14% больше таких соглашений, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по этому показателю стала Москва, также в топ-5 вошли Свердловская область, Башкирия, Краснодарский край и Челябинская область.

Возможность урегулировать спор не в суде, а с помощью медиатора существует в России уже полтора десятилетия, но особый импульс процедуре был дан шесть лет назад. В октябре 2019 года вступила в силу норма закона о нотариальном удостоверении медиативных соглашений.

С тех пор печать нотариуса на медиативном соглашении придает ему силу исполнительного документа и гарантирует выполнение достигнутых договоренностей. На практике это означает, что, если одна сторона перестанет исполнять свои обязательства, вторая сможет принудить это сделать, не прибегая к долгим и дорогостоящим судебным тяжбам.

Удостоверенный нотариусом документ можно предъявить напрямую в банк для взыскания денежных средств с банковского счета должника. Или судебному приставу-исполнителю, который должен возбудить исполнительное производство.

Гибкий механизм

Преимущество процедуры медиации перед судебным разбирательством не только в том, что она позволяет сэкономить время и деньги. Дело в том, что решение суда может одинаково не устроить обе стороны конфликта. Так, в практике нотариусов появляется все больше медиативных соглашений, которые заключают банки с должниками, допустившими серьезные просрочки по выплате кредитов. Прежде всего речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Обращение в таких ситуациях в суд чревато рисками для обеих сторон. Если иск будет удовлетворен, это может привести к банкротству должника, а значит, он лишится всех активов, приносящих прибыль. В свою очередь кредитное учреждение может и не возместить все свои потери в рамках банкротного дела. Кроме того, банкам приходится увеличивать портфель проблемных кредитов, а значит — и наращивать резервы для покрытия рисков невозврата.

Между тем, медиативное соглашение, в котором прописано, например, снижение процентной ставки по кредиту или увеличение срока возврата, влекущее уменьшение размера ежемесячных выплат, выгодно обеим сторонам. Должник сохраняет бизнес, а банк получает возможность вернуть свои средства.

От работы до больницы

Сфера применения процедуры медиации очень широка. Так, недавно московский нотариус удостоверил соглашение об урегулировании трудового спора. Уволенный сотрудник обратился в суд с иском о восстановлении на работе и выплате среднего заработка за период вынужденного прогула. Работодатель оценил возможные репутационные риски и финансовые убытки и предложил бывшему работнику компенсацию в обмен на обязательство отозвать иск после получения денег.

В другом случае медиатор уладил разногласия учредителей по поводу дальнейшего развития компании, а нотариус на основании медиативного соглашения удостоверил договор купли-продажи доли одного участника и заявление о выходе из ООО другого с выплатой соответствующей компенсации. При этом представитель нотариата сам направил документы на регистрацию в налоговую инспекцию.

Также к нотариусам обращаются для удостоверения медиативных соглашений в рамках споров из-за оказания некачественных медицинских услуг, для возмещения вреда здоровью, например после ДТП или производственной аварии, или морального ущерба. Участвуют медиаторы и в урегулировании споров о наследстве.

Востребованы медиативные соглашения в сфере брачно-семейных отношений. Медиатор поможет выработать условия, которые устроят обе стороны в самых различных вопросах: выплата алиментов, раздел имущества, нюансы общения с ребенком. За процедурой медиации обращаются как пары, находящиеся на грани развода, так и супруги, которые дорожат отношениями, но испытывают проблемы с коммуникацией. Некоторые пары, находящиеся на грани развода, после процедуры медиации передумывают расставаться.

Плодотворное сотрудничество

Роль нотариуса в медиативных процедурах не сводится к обеспечению выполнения соглашений без обращения в суд. Дело в том, что медиатор, хоть и должен иметь соответствующее профессиональное образование, может не быть юристом. И ответственности за правовые последствия медиативного соглашения он не несет.

Поэтому если медиатор помогает найти компромисс, устраивающий все стороны конфликта, то нотариус следит, чтобы достигнутые договоренности отвечали требованиям закона и были юридически корректно оформлены.

Нотариус также обязательно проверит дееспособность граждан и правоспособность юридических лиц, которые участвуют в медиации. Также он выяснит реальную волю сторон и убедится, что она совпадает с тем, что написано в соглашении. Он разъяснит участникам суть соглашения и его правовые последствия.

Если предметом соглашения является объект недвижимости, нотариус сам направит в Росреестр документы для регистрации перехода права собственности в ЕГРН. В этом случае регистрация займет не более суток.

Также нотариус проверяет самого медиатора: есть ли у него необходимое профессиональное образование, нет ли судимости. Еще одна важная проверка — не используется ли медиативное соглашение для отмывания денег. Напомним, в прошлом году был принят закон, в соответствии с которым нотариусы должны проверять действительность долговых обязательств при удостоверении соответствующих медиативных соглашений.

Итогом процедуры медиации может быть не одно медиативное соглашение, а пакет взаимосвязанных гражданско-правовых сделок. В этом случае нотариус обеспечит юридическую согласованность всех элементов конструкции.

А если конфликт настолько глубок, что стороны в принципе не хотят видеть друг друга лично, встречаться в нотариальной конторе им необязательно. Удостоверить соглашение можно дистанционно, для этого каждая из сторон должна прийти к удобному для себя нотариусу.

источник: Федеральная нотариальная палата