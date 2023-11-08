Ликбез: кто и когда должен оплачивать услуги ЖКХ в новостройке

В мечтах о собственном жилье мы нередко забываем о простых бытовых вопросах. И если про ипотеку не помнить невозможно, то неожиданная квитанция на оплату услуг ЖКХ за квартиру, в которой еще даже не сделан ремонт, обычно повергает собственников в ступор. Новострой-М рассказывает, с какого момента начисляются платежи в новостройке и как в них разобраться.

Когда начинать оплачивать ЖКУ в новостройке

Тех, кто еще не заселился, но уже получил ключи от собственной квартиры в новостройке, ждет неприятный сюрприз: за квадратные метры придется платить с самого начала. Этот вопрос во всех подробностях регулируется Жилищным кодексом РФ.

В статье № 153 Жилищного кодекса указано, что покупатель объекта недвижимости с момента подписания акта приема-передачи обязан своевременно оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства. Даже если он не собирается жить в новой квартире, сдавать ее в аренду или делать там ремонт. Как только застройщик передал квартиру и всеми сторонами был подписан передаточный акт, ответственность за пользование помещением перекладывается на плечи его нового обладателя. Кстати, застройщик имеет право передать квартиру и в одностороннем порядке, если покупатель (дольщик) не явился на приемку в оговоренные сроки.

Примечание: под «своевременной оплатой» обычно подразумевается 10 число каждого месяца, если только в платежных документах не установлена иная дата.

Почему нужно оплачивать счета в пустой квартире

Есть два вопроса, которые обычно возникают у собственников после получения квитанции:

Почему я должен платить за «коммуналку», если ничего не израсходовал: ни воду, ни газ, ни электричество?

Почему приходят счета за период, когда я еще не вступил в право собственности?

Ответы на них очень просты:

Не имеет значения, пользуется ли собственник квартирой в новостройке, или с момента подписания акта приема-передачи он там не появлялся: оплату нужно вносить ежемесячно. В первом случае – в полной мере, во втором – платить придется за содержание общедомового имущества (круглогодично) и за отопление (в холодное время года).

Не имеет значения, когда регистрируется право собственности, так как этот процесс занимает некоторое время, а владелец жилья может заселиться в свою квартиру до оформления всех официальных документов. Главный ориентир – дата подписания приемо-передаточного акта.

Примечание: «коммуналку», начисленную в период между вводом новостройки в эксплуатацию и моментом подписания акта-прием передачи, обязан оплачивать застройщик, а не владелец квартиры.

То есть, если Иванов И.И. купил квартиру в марте 2022 года, дом сдали в марте 2023 года, а акт приема-передачи был подписан обеими сторонами 8 июня 2023 года, то он обязан оплачивать квитанции начиная с июня. Промежуток с марта по май находится в зоне ответственности застройщика.

Кто назначает УК

Коммунальные услуги начисляются по определенному алгоритму. Размер оплаты за содержание общего имущества, жилых помещений и ремонт устанавливает управляющая компания (УК) и застройщик или общее собрание собственников жилья. И это тоже регулируется Жилищным кодексом РФ, статьей № 44.

Там прописано, что в течение 5 дней с момента ввода новостройки в эксплуатацию застройщик обязан заключить договор с временно исполняющей обязанности УК на срок не более чем на 3 месяца. Жильцы не обязаны в дальнейшем заключать договор именно с ней, но оплачивать ее услуги придется.

В течение 40 дней должен быть проведен открытый конкурс по выбору УК. Далее собственникам жилья предоставляется выбор: они могут заключить договор с выигравшей тендер компанией, выбрать свою «управляйку» или предпочесть иную форму управления многоквартирным домом.

Если выбранная управляющая компания собственников вполне устраивает, то нужно заключить с ней договор и открыть лицевой счет. В большинстве случаев это происходит автоматически, но в редких случаях новоселам приходится открывать счет самостоятельно

Лицевой счет: что это и как его оформить

Лицевой счет – это реквизиты, которые закрепляются за определенным жилым помещением и куда перечисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. Если по каким-то причинам его не удалось присвоить автоматически, то можно открыть его самостоятельно. Для этого понадобится:

1. Обратиться в УК, обслуживающую новостройку, с пакетом документов: паспортом собственника жилья, выпиской из ЕГРН и актом приема-передачи.

2. Получить документы на приборы учета, установленные в квартире, и оформить акт ввода на них (иногда эти бумаги УК выдает владельцу при подписании акта приема-передачи). Под приборами учета понимаются счетчики воды, электроэнергии и отопления.

3. Написать заявление на открытие собственного лицевого счета.

Если возникает конфликт по оплате ЖКУ

Иногда застройщики хитрят и пытаются переложить свои обязанности по оплате ЖКУ на собственников жилья до момента подписания ими акта приема-передачи. В этом случае можно и нужно бороться за свои права.

Сначала стоит написать претензию в свою УК с просьбой обосновать ее действия и произвести перерасчет коммунальных услуг. Если в этом будет отказано, тогда имеет смысл обратиться в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на УК с копиями квитанций и переписки. В случае правоты истца жилинспекция выпишет УК предписание о необходимости перерасчета и назначит ей штраф. Если вы уже оплатили спорные квитанции, то внесенные средства будут направлены на погашение коммунальных услуг в следующем периоде. Также вы имеете право сразу обратиться в суд, минуя Госжилинспекцию.