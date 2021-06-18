Ликбез: куда севастопольские предприниматели могут обратиться за поддержкой

В Севастополе работает фонд поддержки субъектов предпринимательства. Представители бизнеса в организации могут получить консультацию по федеральным и региональным мерам государственной поддержки, правовым вопросам, вопросам финансового планирования. Фонд также предоставляет переговорные комнаты и рабочие места в коворкинге, проводит обучающие и информационные мероприятия.

По всем вопросам представители малого и среднего бизнеса Севастополя могут обращаться по номеру телефона: +7(8692)22-92-92.

Электронная почта: info@mb92.ru

Сайт: mb92.ru.

Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» включает в себя несколько подразделений:

1. Центр поддержки экспорта города Севастополя, который обеспечивает поддержку экспортной деятельности малого и среднего бизнеса, оказывает информационную, аналитическую, консультационную и организационную поддержку для выхода на международные рынки.

Контакты: +7(8692)22-90-09

export@mb92.ru

export.mb92.ru

2. Центр кластерного развития города Севастополя создает условия для эффективного взаимодействия организаций-участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров.

Контакты: +7(8692)22-90-09

ckr@mb92.ru

3. Фонд микрофинансирования города Севастополя предоставляет микрозаймы на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства города.

Контакты: +7(978)9013437

nko_fmf_sevastopol@mail.ru

microfond92.ru

4. Гарантийный фонд города Севастополя. Он обеспечивает доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Контакты: +7(978)9381439

nco_sevgf@mail.ru

garantfond92.ru

5. Фонд развития промышленности города Севастополя осуществляет кредитование промышленного сектора экономики на реализацию проектов, направленных на разработку и внедрение перспективных технологий, производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Контакты: +7(978)9785777

frp_gs@mail.ru