Ликбез: лица, находящиеся под стражей, смогут получить либо заменить паспорт гражданина РФ

Установлено, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, в числе прочего, имеют также право подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ с приложением всех необходимых документов. Администрация следственного изолятора осуществляет прием указанных заявления и документов и их направление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для оформления паспорта гражданина РФ. Оформленный паспорт передается администрации следственного изолятора для приобщения к личному делу подозреваемого или обвиняемого. В случае отсутствия денежных средств на его лицевом счете расходы, связанные с оформлением паспорта, осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Одновременно закреплена обязанность лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, изымать у подозреваемого или обвиняемого паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для приобщения к их личному делу. Указанные документы возвращаются гражданину при его освобождении из-под стражи.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 25.02.2022 N 28-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 17 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

Источник: КонсультантПлюс

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