Ликбез: материнский капитал в 2022 году — как получить, на что можно потратить

Материнский капитал в России выдают с 2007 года. Но с начала его предоставления многое изменилось: увеличилась сумма государственной помощи, упростился порядок ее получения, появилась возможность воспользоваться маткапиталом тем семьям, в которых рожден или усыновлен только один ребенок.

На что можно потратить материнский капитал в 2022 году и какие есть особенности его использования — поясняют эксперты портала Мир Квартир .

Что такое маткапитал и кому он положен

Это государственная помощь для поддержки семей, в которых есть дети. С 2007 года ее выплачивали при условии, что в семье есть двое и более рожденных или усыновленных детей. Но с 2020 года воспользоваться помощью могут и те семьи, в которых есть только один ребенок. Программа, по которой предоставляется маткапитал, имеет ограниченный срок, но ее действие периодически продлевается. По состоянию на 2022 год она продлена до конца 2026 года.

Согласно действующим законодательным нормам средства могут выделяться семьям, женщинам или мужчинам, которые:

стали родителем двоих или более детей после 1 января 2007 года;

стали родителем одного или более ребенка после 1 января 2020 года.

Также право получить государственную помощь имеют дети в возрасте до 18 лет, которые были рождены в 2007 году или позднее. Помощь им положена при условии, что их родители или усыновители умерли или были лишены родительских прав. Дети могут получить государственную помощь и в случае, если они старше 18 лет. Это возможно до наступления 23 лет, но при условии, что они учатся очно. Если детей в семье несколько, по закону общая сумма маткапитала делится между ними в равных долях.

Отцы могут воспользоваться выделяемой помощью в случае, если мать ребенка:

умерла;

признана безвестно отсутствующей;

лишена родительских прав.

Также отцу могут выделить средства при условии, что ребенка родила суррогатная мать.

Гражданам, которые имеют право получить государственную помощь, выдают сертификат государственного образца.

Как получить сертификат

Раньше для получения сертификата на маткапитал нужно было направлять заявление в Пенсионный фонд РФ. Теперь для его получения этого делать не нужно. Сертификат формируется автоматически — в личном кабинете получателя на сайте ПФ РФ. Это происходит после поступления данных из ЗАГСа о рождении или усыновлении ребенка.

Иногда возникает необходимость получить сертификат быстрее, чем он сформируется после автоматического направления сведений из ЗАГСа. Это можно сделать, обратившись в МФЦ, ПФ РФ или оформив заявку на сайте Госуслуг или ПФ РФ.

Сколько можно получить в 2022 году

Сумма помощи, выделяемой государством, зависит от того, какое количество детей есть в семье и того, когда они появились.

Для семей с одним ребенком, который родился или был усыновлен после 1 января 2020 года, положена помощь в размере 524 527 рублей. Если в семье рождается или усыновляется второй ребенок, то можно дополнительно получить помощь в размере 168 616 рублей. Если второй и остальные дети появились в семье до 31 декабря 2019 года, то сумма маткапитала составит 524 527 рублей. Если второй ребенок появился в семье после 2020 года и маткапитал еще не получали, размер государственной помощи составит 693 144 рубля.

Как и на что тратят средства

Деньги могут быть направлены на:

образование. Средства могут быть использованы для оплаты образования детей семьи;

улучшение жилищных условий;

пенсию того, на чье имя оформлен сертификат;

адаптацию детей семьи, имеющих инвалидность;

выплаты, начисляемые ежемесячно, но при наличии определенных условий.

Независимо от того, для каких целей будут применяться средства, их нельзя обналичить. Такая мера предупреждает попытки граждан использовать деньги не по их назначению.

В большинстве случаев выделяемая государством помощь используется для улучшения условий проживания семьи. С 2007 года таким образом средствами воспользовались уже более 9 млн семей.

Жилищные условия могут быть улучшены одним из таких способов:

покупка недвижимости, которая уже была введена в эксплуатацию;

покупка объекта, который находится в стадии строительства;

возведение дома.

Использование средств для строительства дома

Чтобы получить деньги, которые семья намерена использовать для строительства дома, обращаются в ПФ РФ. При обращении кроме документов, подтверждающих личность и право использования государственной помощи, нужно предоставить:

документ, подтверждающий то, что заявитель владеет участком, на котором будет строиться дом;

документ, подтверждающий наличие разрешения на возведение объекта.

После того, как Пенсионный фонд рассматривает заявление, перечисляют аванс. Заявителю переводят половину от общего размера государственной помощи. Вторую половину можно получить только через 6 месяцев. Но автоматически после того, как пройдет срок, ее не дают. Для ее получения необходимо предоставить документальные доказательства того, что основные работы уже были произведены. Например, что залит фундамент и выстроены стены дома.

Если лицо, имеющее право на получение маткапитала, захочет оформить кредит на покупку строительных материалов и проведение строительных работ, то как первоначальный взнос государственную помощь использовать нельзя.

Материнский капитал как первоначальный взнос при оформлении ипотеки

При использовании маткапитала для покупки дома или квартиры будущие владельцы недвижимости в большинстве случаев не могут ограничиться только государственной помощью. В таком случае кроме маткапитала и собственных средств, если они есть, можно использовать деньги банка. Для этого оформляют ипотечный кредит.

Закон не запрещает использовать выделяемые средства как первоначальный взнос по кредиту. Но стоит обратить внимание на то, что не все банки готовы одобрить такой кредит. Это связано с тем, что ПФ РФ не сразу переводит средства финансовой организаии. В отдельных случаях на это может уйти 1­-2 месяцев.

Чтобы использовать средства в качестве первоначального взноса при оформлении ссуды, нужно пройти несколько этапов:

1. Узнать в банке о том, принимает ли он материнский капитал в качестве первоначального взноса.

2. Среди банков, которые могут предоставить ипотеку, выбрать тот, который подходит по условиям предоставления кредита. Как правило, это те банки, в которых заемщик получает заработную плату. Они могут предоставить ипотеку под меньший процент, чем установлен для других клиентов.

3. Взять справку, которая будет подтверждать то, что финансовая организация одобрила заявление и готова предоставить кредит. ПФ РФ автоматически деньги не переводит. Чтобы средства поступили, нужно предоставить доказательства того, что будущий собственник квартиры намерен потратить деньги именно на приобретение недвижимости.

4. Оформить обязательство. Это документ, подтверждающий намерение родителей или одного родителя выделить детям доли. Раньше для этого нужно было идти к нотариусу. Сейчас подписывать обязательство у нотариуса не нужно — документ оформляют без обращения к нему.

5. Передать документы в ПФ РФ и заявление с просьбой выделить средства.

6. Получить решение Пенсионного фонда. Решение должно прийти в течение 10 дней с момента обращения. Но его могут задержать при условии, что есть необходимость проверить отдельные данные. Решение направляют почтой, через МФЦ, пересылают в личный кабинет на сайте ПФР или Госуслуг.

7. При положительном решении ПФ РФ дождаться перевода денег.

8. Дождаться пересчета финансовой организацией остатка долга и получить новый график погашения ссуды.

Не каждому заемщику необходимо обращаться лично в ПФ РФ для того, чтобы маткапитал был направлен в банк. Многие финансовые организации предоставляют помощь в обращении в ПФ РФ. В таком случае банк сам в рамках электронного документооборота передает сведения о покупателе квартиры и необходимые документы. О том, оказывает ли банк такую услугу или нет, нужно узнавать в самой финансовой организации.

Маткапитал для погашения оформленной ссуды

Порядок применения маткапитала при уже оформленном кредитном обязательстве похож на тот, который установлен при использовании государственной помощи для первоначального взноса по ипотеке. Отличие заключается в том, что кредит уже оформлен. Поэтому собственник жилья может сразу обратиться в ПФ РФ с заявлением и необходимыми документами. При использовании средств для погашения уже оформленной ссуды финансовая организация может также помочь с обращением заемщика в ПФ РФ.

После того, как заявление будет рассмотрено, ПФ РФ переводит деньги. Маткапитал сначала идет на погашение процентов по кредиту, которые были начислены с момента перечисления последнего платежа. Оставшуюся часть используют для погашения основного долга — тела кредита.

Если государственной помощи не хватит на полное погашение ипотеки, то частичное погашение используется только с уменьшением суммы ссуды. Также стоит знать о том, что если по кредиту есть штрафы и неустойки, их нельзя оплатить средствами материнского капитала.

Использование маткапитала для покупки недвижимости без обращения за кредитом

Многие граждане приобретают квартиры без обращения в банк и получения ипотечного кредита. В таком случае жилье можно купить:

заключив договор с физическим лицом или организацией;

заключив договор долевого участия в строительстве с застройщиком;

вступив в жилищный кооператив.

Покупка жилья у физического лица или организации

Договор купли-продажи может быть заключен для приобретения как вторичного жилья, так и новостройки. Порядок покупки включает такие этапы:

1. Оформление и регистрация договора.

2. Регистрация права собственности с наложением обременения.

3. Направление заявления в ПФ РФ.

4. Рассмотрение заявления, после чего Пенсионный фонд принимает решение о возможности выделения средств.

5. Перевод средств на счет продавца квартиры.

8. Полный расчет с продавцом квартиры и снятие обременения.

7. Выделение долей детям.

Участие в строительстве многоквартирного дома

Участие в возведении дома предполагает перечисление будущим собственником квартиры средств, которые будут использованы для строительства многоквартирного дома. Чтобы использовать маткапитал, нужно:

1. Заключить ДДУ.

2. Зарегистрировать ДДУ в Росреестре.

3. Обратиться в ПФ РФ с заявлением на использование маткапитала.

4. Дождаться рассмотрения заявления и принятия решения о выделении денег.

5. Дождаться перечисления денег.

Право собственности на квартиру можно будет оформить только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию.

Маткапитал и личные средства участника долевого строительства на основании действующих норм застройщику сразу не перечисляют. Согласно действующему законодательству их переводят на эскроу-счет. Строительство финансируется за счет средств застройщика и кредита, выдаваемого банком, где открыты эскроу-счета. Застройщик получает деньги только после того, как он начнет сдавать квартиры участникам долевого строительства.

Участие в жилищном кооперативе

Таким образом приобретают жилье путем оплаты паевых взносов. Покупатель оплачивает часть взносов за свой счет, а часть — за счет средств материнского капитала.

Закон разрешает использовать маткапитал как для оплаты вступительного взноса, так и на перечисление паевого взноса.

Кроме заявления на использование государственной помощи необходимо предоставить:

документ, подтверждающий членство в кооперативе;

справку, включающую информацию о сумме, которую необходимо внести;

копию устава кооператива.

Собственник квартиры при оформлении права собственности должен выделить доли детям. Сделать это необходимо после того, как будет перечислен последний паевой взнос.

Когда можно использовать маткапитал

При использовании материнского капитала есть некоторые ограничения. Они определяют то, когда могут быть перечислены деньги. Если средства будут направлены на возведение дома или покупку квартиры, это можно сделать только после того, как ребенку исполнится 3 года. Но в случае использования денег для погашения ипотеки или в качестве первоначального взноса закон позволяет использовать средства сразу после того, как будет оформлен сертификат.

Обязательство выделить доли

Закон определяет необходимость выделять доли детям в недвижимости, которая была приобретена за средства материнского капитала. Это нужно делать независимо от того, каким образом используются деньги: покупка недвижимости в кредит, участие в долевом строительстве или любой другой способ.

Срок, в течение которого нужно выделить доли, зависит от того, каким образом была использована государственная помощь:

при оформлении ипотечного кредита, участии в жилищном кооперативе, участии в долевом строительстве доли нужно выделить не позднее, чем 6 месяцев после того, как выплачены все необходимые средства в полном размере и оформлено право собственности без обременений;

при покупке объекта без использования кредитных средств — после того, как будет подписан договор купли-продажи. Это делают в процессе регистрации права собственности.

Размер доли, которая будет выделяться детям, родители могут установить самостоятельно. Чаще всего объект разделяют:

поровну между всеми членами семьи;

пропорционально величине помощи, которая была использована для покупки квартиры.

При выделении долей не нужно рассчитывать то, сколько квадратных метров необходимо выделить на каждого члена семьи. Указывают то, какая часть недвижимости будет принадлежать каждому собственнику. Например, если семья состоит из 4 человек, каждому из членов семьи выделяют по 1/4 доли. Доли распределяют между всеми детьми, которые есть в семье на момент их выделения. Даже если ребенку уже исполнилось 18 лет, он не лишается права получения доли.

При выделении доли с учетом потраченных государственных средств делят ту часть жилья, которую купили за счет государственных средств. Например, если квартира стоит 2 млн рублей, а из средств маткапитала потратили 400 тыс. рублей, то разделяют только 20% от жилья. В случае, если в семье 4 члена, то каждый из них получает 5%. Остальные 80% родители могут равномерно распределить между собой.

Что будет, если не выделить доли

Если будет зафиксирован факт того, что право собственности оформлено, но доли детям не выделили, за это могут наказать. Родителей, которые нарушили закон, могут привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ. Сам маткапитал в таком случае могут заставить вернуть государству.

Маткапитал на покупку жилья – в каком случае могут не выдать средства

Чтобы не отказали в выделении средств на приобретение жилья, необходимо, чтобы было соблюдено несколько требований:

жилье должно находиться в пределах РФ;

недвижимость должна быть пригодной для проживания. Пенсионный фонд не выделит средства на покупку ветхого жилья, аварийного или предназначенного для сноса.

Отказать в выделении материнского капитала можно при условии, что заявитель на его получение:

лишен родительских прав;

был ограничен в родительских правах;

совершил преступление в отношении ребенка.

ПФ также откажет в выделении средств при условии, что органы опеки отобрали у семьи ребенка или было отменено усыновление.

Еще в предоставлении государственной помощи могут отказать в случае, если заявитель направит не полный пакет документов или нарушит порядок обращения в Пенсионный фонд.

При условии отказа в предоставлении средств лицо, имеющее право на его получение, может обратиться в региональное управление ПФ РФ или в суд. При необходимости обращения в суд исковое заявление направляют в отделение по месту расположения отделения Пенсионного фонда.

Нюансы продажи жилья, купленного с использованием маткапитала

По закону в жилье должны быть выделены доли детям. Если на момент продажи недвижимости среди собственников жилья будут несовершеннолетние, просто продать квартиру нельзя. По закону сначала нужно получить разрешение органов опеки. Разрешение, в свою очередь, предоставляют при условии, что родители приобретают другую недвижимость, в которой детям будут выделены доли.

Если каким-либо образом собственникам квартиры удастся продать жилье без разрешения органов опеки, сделку признают недействительной.

Источник: Мир Квартир

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