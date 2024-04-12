Ликбез: маткапитал можно тратить на реконструкцию таунхаусов

Средства материнского капитала, отмечает Интерфакс-Недвижимость, теперь можно будет использовать на реконструкцию таунхаусов и компенсацию затрат, если работы были уже проведены. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на заседании правительства, премьер напомнил о задаче, поставленной президентом России, сделать более доступным строящееся жилье для семей.

Правительство предоставляет дополнительную возможность гражданам использовать материнский капитал для того, чтобы улучшить свои условия проживания, — сказал Мишустин, сообщив, что соответствующее постановление подписано. — Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки или, как чаще его называют — таунхаус, а также оплатить материнским капиталом уже проведенные строительные работы в таком жилье.

Правительство рассчитывает, что эти меры помогут в первую очередь семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

В случае увеличения такого жилья россияне при подтверждении проведения работ смогут компенсировать затраты за счет материнского капитала. Минстрой утвердит форму подтверждающего документа, который можно будет получить в течение 10 рабочих дней.

источник: Интерфакс-Недвижимость