Ликбез: меры социальной поддержки для граждан пенсионного и предпенсионного возраста в Симферополе

Согласно данному закону, отдельными категориями граждан, имеющими право на социальные меры поддержки, считаются пенсионеры, включая женщин, достигших возраста 60 лет, мужчин в возрасте 65 лет, а также тех, кому была назначена пенсия до 2014 года; граждане предпенсионного возраста: женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет; лица, родившиеся до 2 сентября 1945 года, которым установлен статус «Дети войны»; а также ветераны труда, — отмечает Диана Фератова.

На сегодняшний день граждане пожилого возраста имеют право на льготный проезд в общественном транспорте в пределах Республики Крым. Это касается регулярных перевозок как по городским, так и по пригородным маршрутам, включая железнодорожный транспорт республики.

Для получения льготы необходимо подать соответствующее заявление в орган социальной защиты населения, лично или через отделение МФЦ. После оформления льгота будет активирована. Использовать льготу можно с помощью банковской карты платежной системы «Мир», которую требуется приложить к валидатору в транспортном средстве. Льгота автоматически считывается системой, и средства не списываются с карты. При этом не забудьте иметь при себе оригинал удостоверения о праве на социальные меры поддержки.

Для категорий граждан, родившихся до 2 сентября 1945 года и имеющих статус «Дети войны», предусмотрена дополнительная льгота по оплате коммунальных услуг в размере 25% от установленных нормативов. Эта мера социальной поддержки предоставляется на основе соответствующего заявления с приложением документов, подтверждающих статус, паспортных данных и лицевых счетов ресурсоснабжающих организаций для дальнейшей передачи информации о льготе в коммунальные службы.

Кроме этого, в Республике Крым ветераны труда получают ежемесячную выплату в размере 500 рублей, если у них нет прав на другие выплаты по аналогичным основаниям. Например, если гражданин имеет инвалидность и статус ветерана труда, он вправе выбрать наиболее выгодное основание для получения социальной помощи. Для оформления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда следует обратиться в территориальное подразделение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым по месту жительства. Также ветеранам труда предоставляется право на льготный проезд в общественном транспорте.

Для получения более подробной информации жители Симферополя могут обратиться в департамент труда и социальной защиты населения администрации города по адресу: Бульвар Франко, 25.

источник: пресс-служба администрации Симферополя