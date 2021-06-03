Ликбез: могут ли изъять дачный участок, если он не осваивается

Помимо права пользования и распоряжения, у владельцев земельных участков есть и обязанности — содержать землю в надлежащем состоянии (следить и ухаживать за ней) и использовать по назначению. Если этого не делать, отмечают эксперты РБК-Недвижимость , к дачнику или собственнику частного дома с участком могут быть применены санкции.

Могут ли изъять земельный участок, если он не осваивается и порос травой?

Правила использования земли

Есть определенные правила, которые должен выполнять владелец участка. В первую очередь, земельные участки должны использоваться строго в соответствии с их категорией (земли населенных пунктов, сельскохозяйственные, земли лесного фонда, садовые участки и т. д.) и видом разрешенного использования, рассказывает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. По ее словам, нарушение правил землепользования может привести к административной ответственности в следующих случаях:

использование земельных участков не по целевому назначению (ч. 2, ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ);

если земельный участок используется с нарушением правил целевого использования (ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ). «Это достаточно серьезное нарушение, которое связано с отнесением земельного участка к определенной категории. Например, если земельный участок был предоставлен для выращивания пшеницы, построить на нем торговый центр уже нельзя», — пояснила юрист;

если пользователь допустил порчу земель (ст. 8.6 КоАП РФ) — например, из-за халатного обращения с удобрениями и ядохимикатами. В данном случае может наступить уголовная ответственность в рамках ст. 254 УК РФ;

если не выполнены обязательства по рекультивации (ст. 8.7 КоАП РФ). Если земельный участок пострадал в процессе хозяйственной деятельности, землепользователь обязан провести рекультивацию. Например, рекультивация обязательна при строительстве домов, без этого его нельзя будет ввести в эксплуатацию (если рекультивация была предусмотрена планом строительства);

если не выполнены обязательства по приведению земельного участка в состояние, пригодное для целевого использования (ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ). К примеру, если на земле сельхозназначения все-таки был построен ТЦ, то землепользователь обязан вернуть все в первоначальное состояние. За неисполнение этой обязанности и предусмотрена ответственность.

За соблюдением земельного законодательства следят органы местного самоуправления и Росреестр.

Администрация, осуществляющая муниципальный земельный контроль, выявляет неиспользуемые земельные участки, а также участки, которые используются по нецелевому назначению. Росреестр осуществляет государственный земельный надзор, — поясняет первый зампредседателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Если нарушения выявлены, собственнику дается предписание об их устранении. Если он не устраняет их, то выписывается штраф и также нужно устранить правонарушение. Размер штрафа для граждан составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости объекта, но не менее 20 тыс. руб.

Могут ли изъять участок

Если участок долгое время находится в запущенном состоянии, то в будущем его могут изъять. Это возможно, если участок не обрабатывается в течение трех лет, что считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы в соответствии с ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, отметил зампредседателя коллегии адвокатов города Москвы «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов.

У земель садового некоммерческого товарищества (СНТ) есть срок обработки. Человек должен обрабатывать свой участок каждый год. Если в течение трех лет дачник не обрабатывает участок, то к нему могут быть применены санкции, предусмотренные ст. 8.8 КоАП. Такой земельный участок может быть впоследствии изъят. В этом вопросе правовой режим СНТ схож с правовым режимом земель сельскохозяйственного назначения. Что касается земель ИЖС, то их человек может не обрабатывать годами, но такая санкция, как «изъятие участка», к нему не может быть применена, как и ст. 8.8 КоАП РФ, — говорит Тимур Баязитов.

Прежде чем заброшенный участок изъять, нарушителя обязательно не раз уведомят о том, что объект не используется по назначению, отметил юрист.

К собственнику могут обратиться председатель СНТ, инспектор земельного контроля или муниципалитет. Они же могут обратиться с иском в суд, и уже в судебном порядке может быть принято решение об изъятии земельного участка, — добавляет эксперт.

В теории изъять земельный участок за нерадивое использование могут, но на практике реализовать это сложно, потому что есть право собственности, и оно абсолютно, добавила Софья Волкова из Asterisk.

Неиспользование земельного участка — когда на нем растет бурьян, борщевик, а забор и дачный домик разрушаются — не означает, что дачный участок могут отнять. Максимум — могут выписать штраф. Сейчас нет реального механизма изъятия участка у дачников из-за того, что они не заботятся о них, как нет и судебной практики. Хотя проблема такая существует — в каждом СНТ есть заброшенные дачные участки. Были даже идеи ужесточить контроль за этой сферой. Например, в 2019 году Минэк готовил подобный законопроект, но в итоге его не поддержали, — поясняет юрист.

Ужесточение контроля за заброшенными участками

В феврале 2021 года Росреестр разработал законопроект, который призван ужесточить контроль за бесхозными дачными участками. Ведомство предлагает наделить председателей СНТ правом обращаться в государственные органы, чтобы рассказать о дачных нарушителях и организовать проверки. Речь идет о собственниках, которые забросили свои дачные владения или используют их не по назначению (например, хозяин участка устроил на нем хостел или автомойку). При выявлении нарушений владельцу выдадут предписание об их устранении и выпишут штраф. Если дачник будет игнорировать предписание, участок могут изъять.

Когда точно изымут

Земельный кодекс предусматривает изъятие земельного участка, если на нем обнаружена самовольная постройка, а владелец отказывается ее сносить или приводить в соответствующее закону состояние.

Земельный участок с самовольной постройкой может быть изъят из владения собственника и выставлен на аукцион на торги с начальной стоимостью в 1 рубль, — уточняет Никита Чаплин.

Еще один возможный сценарий — изъятие земельного участка у собственников для государственных и муниципальных нужд. Данная процедура регламентирована ст. 49 ЗК РФ. Обычно это происходит, если земельный участок попадает в проекты планировки территории, связанные с комплексным освоением территории (далее — ППТ), строительством транспортно-пересадочных узлов, развитием микрорайонов и т. д., пояснил член Ассоциации юристов России Николай Пивоваров. В процессе изъятия назначается рыночная оценка земельного участка, после чего собственнику выплачивается компенсация. «В случае несогласия собственника с результатами данная оценка может быть оспорена в судебном порядке», — отметил юрист.

Источник: РБК-Недвижимость

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