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Ликбез: можно ли закрыть ИП без личного посещения инспекции?
иллюстрация: corporate-fls.ru

Ликбез: можно ли закрыть ИП без личного посещения инспекции?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:46 23.04.2020

В Налоговой службе Севастополя отмечают: в условиях снижения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции некоторые индивидуальные предприниматели (ИП) вынуждены прекращать свою деятельность.

Законодательством предусмотрены три способа подачи заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя: лично, по почте (с нотариальным заверением подписи заявителя) и в электронном виде при наличии цифровой электронной подписи, — поясняют в пресс-службе УФНС России в Севастополе. 

Прием граждан в налоговых инспекциях Севастополя приостановлен до 30 апреля. Как в этих условиях прекратить предпринимательскую деятельность в случае если индивидуальный предприниматель не имеет электронной подписи?  На период действия ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, Федеральной налоговой службой в сервисе «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» реализована возможность сформировать и направить в регистрирующий орган заявление без электронной подписи заявителя.

Одновременно с заявлением в регистрирующий орган направляются:

  • информация об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию прекращения индивидуального предпринимателя в сумме 160 рублей, которую можно оплатить также с помощью данного сервиса;
  • скан-образ или фотография страниц документа, удостоверяющего личность (сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и ФИО лица, которому принадлежит документ) и фото заявителя с документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

Заявление будет рассмотрено регистрирующим органом в течении пяти рабочих дней. Документы по результатам рассмотрения заявления направляются на адрес электронной почты, указанной в документах.

Ликбез: можно ли закрыть ИП без личного посещения инспекции?

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