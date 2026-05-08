Ликбез на праздник: как правильно носить георгиевскую ленту

В преддверии Дня Победы георгиевская лента, символ благодарности защитникам Отечества, становится неотъемлемой частью образа многих людей как в России, так и за рубежом. Ее крепят на одежду, автомобили и сумки, но чаще всего на груди, у самого сердца. Как правильно носить черно-оранжевую ленту и какая ответственность грозит за осквернение символа памяти, узнала «Парламентская газета».

Знак Победы

Участники движения «Волонтеры Победы» разработали кодекс ношения георгиевской ленты, который регламентирует, куда ее можно крепить. В документе рекомендуется размещать черно-оранжевый знак на груди у сердца, на плече или воротнике. При этом важно, чтобы лента была аккуратно закреплена булавкой или пришита нитками.

Волонтеры Победы не советуют прикреплять ленту ниже локтя, на сумках, ремнях, часах, а также привязывать ее к одежде, ошейникам животных или элементам автомобилей, таким как дверцы, антенны и дворники. Место для памятной ленты следует выбирать с уважением к символу. Ее не стоит носить там, где она может испачкаться, промокнуть, упасть или часто задеваться.

Лента не должна свободно развеваться, ведь это не флаг. Поэтому неправильным считается носить ее на запястьях, в волосах или как брелок, так как в таком виде лента превращается в декоративный элемент и теряет свой смысл. Оптимальный вариант — завязать ленту в бант и прикрепить к груди или головному убору.

Вплоть до уголовной ответственности

В конце 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевская лента признана одним из символов воинской славы России. Органы власти должны использовать ленту на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне и защитникам страны.

За публично проявленное неуважение к георгиевской ленте теперь можно попасть под уголовную ответственность. Это может быть штраф до трех миллионов рублей или даже три года заключения. Если же ленту осквернит группа людей, договорившись заранее, срок может достигать пяти лет.

Что считается осквернением? Например, если кто-то намеренно растопчет ленту на глазах у всех или выложит такое видео в интернет. Но если лента случайно упала и испачкалась, то за это наказывать не будут.

Гордость за подвиг предков

Зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко рассказала, что в рамках международной акции «Георгиевская лента» ее раздают более чем в 30 странах. Среди них Алжир, Уганда, Панама, Индия, Болгария, Катар, Египет, Приднестровье, государства СНГ, а также страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Акция проходит во всех регионах России, включая исторические: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Организаторы предусмотрели более восьми тысяч точек выдачи лент.

В рамках выездного брифинга в столице Удмуртской Республики Ижевске в апреле 2026 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как в 2005 году лично вывезла георгиевские ленты за рубеж для выставки детского рисунка в Штаб-квартире ООН в США, став одной из первых, кто начал популяризировать этот символ в мире.

Для миллионов людей не только в России, но и далеко за ее пределами она олицетворяет память о павших, уважение к ветеранам и гордость за подвиг предков, — отметила она.

