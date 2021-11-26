Ликбез: налог на имущество — кто может его не платить

От уплаты налога на имущество физлиц освобождаются пенсионеры и ветераны. Какие еще категории граждан могут не платить налог полностью или частично — поясняют эксперты РБК-Недвижимость.

До 1 декабря россияне должны заплатить налог на имущество физических лиц — если не сделать это вовремя, начислят штраф в размере до 40% от суммы налога.

Но есть категории граждан, которые могут не волноваться на этот счет. Вместе с экспертами рассказываем, кому можно не платить налог на имущество.

Эксперты в этой статье:

Никита Болтинский, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»

Дмитрий Ряховский, д. э. н., руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ

Степан Хантимиров, юрист адвокатского бюро Asterisk

Главное о налоге

Налог на имущество физических лиц нужно платить ежегодно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 1 декабря 2021 года необходимо уплатить налог за 2020 год. Налогом облагается недвижимость в собственности — жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объекты незавершенного строительства и т. д. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 НК РФ.

Если налогоплательщик не заплатит вовремя, ему начислят штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Причем за умышленную неуплату штраф будет в два раза больше — 40%, — предупреждает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Никита Болтинский.

Умышленно или нет не уплачен налог, разбираются следственные органы, к которым обращаются налоговики в случае подозрений. В случае с имущественным налогом на недвижимость привлечь внимание может, например, занижение кадастровой стоимости объекта или обращение за налоговыми льготами по поддельным документам.

Кроме штрафа, за просрочку платежа налогоплательщику начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки. Пока налогоплательщик не заплатит налог, пеня будет начисляться каждый день. Если задолженность выше 30 тыс. руб., то должнику, скорее всего, ограничат въезд за границу.

Взыскать неуплаченный налог могут только в судебном порядке, отмечает доктор экономических наук, руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

Подать в суд налоговые органы могут только в случае, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 10 тыс. руб., — говорит юрист.

Если же эта сумма меньше, законных рычагов для взыскания у налоговиков нет. Но, скорее всего, налоговая будет пытаться добиться уплаты, направляя должнику требования.

Как рассчитывается и оплачивается налог

Формула налога определяется как произведение уменьшенной на налоговый вычет кадастровой стоимости объекта и процентной ставки (она зависит от типа недвижимости). Если речь идет о квартирах, эта ставка составляет 0,1–0,3% стоимости. Для элитного жилья (дороже 300 млн руб.) ставка составляет 2%. Кадастровая стоимость недвижимости в налоговом уведомлении уже уменьшена на сумму налогового вычета.

Узнать сумму налога к уплате можно из уведомления, которое ФНС рассылает налогоплательщикам. Заплатить можно несколькими способами: лично в отделении банка по реквизитам, указанным в уведомлении, на «Госулугах» в личном кабинете налогоплательщика или через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС.

С 2022 года кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет в среднем на 21,4%. Почти на такую же сумму (на 20%) вырастет сумма налога в течение следующих двух лет.

Кто может не платить имущественный налог

Платить налог на имущество нужно не всем. Полный список категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога, содержится в ст. 407 НК РФ. Среди них:

Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более;

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;

пенсионеры;

родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Налоговая льгота предоставляется при соблюдении следующих условий:

имущество не используется в предпринимательской деятельности;

кадастровая стоимость имущества не превышает 300 млн руб.;

льготы предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Например, если пенсионер имеет в собственности квартиру, дом и машино-место, он освобождается от уплаты налога на имущество в полном объеме. Если пенсионер имеет три квартиры, дом и машино-место, то получит льготу при уплате налога за дом и машино-место, а также только за одну из квартиру по выбору, — пояснил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Какие еще есть льготы

Льготами при оплате имущественного налога могут воспользоваться многодетные семьи с несовершеннолетними детьми. Для них налогооблагаемая площадь сокращается на 7 кв. м. дома или 5 кв. м. квартиры в расчете на каждого ребенка.

Есть также льгота для всех налогоплательщиков в отношении хозяйственных построек площадью до 50 кв. м, которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, добавил Дмитрий Ряховский.

Кроме того, регионы могут устанавливать дополнительные льготы по налогу на имущество. Например, в Москве граждане получают льготу при уплате налога на апартаменты.

Узнать о льготах в своем регионе можно на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или непосредственно в налоговой.

Как получить льготу

Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в налоговый орган. Это необязательное требование — налоговая сама проверит, нет ли у гражданина права на льготу.

Граждане, имеющие право на налоговую льготу, могут не направлять заявление. Тогда льгота предоставляется им на основании имеющихся у налогового органа сведений, в том числе полученных им по запросу. В этом случае льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога, — отмечает Степан Хантимиров.

Так что, если гражданин хочет выбрать объект налогообложения, на который будут распространяться льготы, уведомление лучше подать. К тому же подача заявления ускорит проверку. Заявление подается не позднее 31 декабря текущего года. К нему нужно приложить документы, которые подтверждают право на получение льготы (например, удостоверение инвалида), и документы на облагаемое налогом имущество.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы можно несколькими способами:

через личный кабинет налогоплательщика (для пользователей личного кабинета налогоплательщика);

почтовым сообщением в налоговую инспекцию;

лично в налоговой инспекции;

через уполномоченный МФЦ, с которым налоговым органом заключено соглашение о возможности оказания соответствующей услуги.

Если же налоговая выявит причины, которые препятствуют получению льготы (например, проблема с документами), то она проинформирует об этом налогоплательщика.

Источник: РБК-Недвижимость

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