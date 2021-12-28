Ликбез: налоговые изменения в сфере недвижимости в 2022 году

Подходит к концу 2021 год, на пороге — 2022-й со своими планами и сюрпризами. Нововедения ждут и собственников недвижимости. Например, семьи с детьми смогут не платить налог с продажи жилья.

Какие еще изменения ждут россиян в новом году, эксперты РБК-Недвижимость рассказывают вместе с экспертами Федеральной налоговой службы (ФНС) и юристами.

Продавцов недорогой недвижимости освободят от налога

Основание — Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

С 1 января 2022 года меняется порядок предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимого имущества. С этого момента в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи недорогой недвижимости или иного имущества (за исключением ценных бумаг) до истечения трех или пяти лет владения.

Данные доходы можно не отражать, если налогоплательщик в отношении недвижимого имущества (имущества) имеет право на имущественные налоговые вычеты в следующих размерах:

— 1 млн руб. за налоговый период (календарный год) — для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные участки (доли в указанном имуществе);

— 250 тыс. руб. — для иного недвижимого имущества (например, гараж).

Стоимость проданного объекта недвижимого имущества (имущества) или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не должна превышать предельный размер вычета. Если доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется, — пояснили в пресс-службе ФНС.

Бычкова Ирина, ведущий юрист налоговой практики Amulex.ru:

С января 2022 года физические лица, продавшие недорогую недвижимость, которая находилась у них в собственности менее трех или пяти лет, освобождаются от обязательного декларирования полученного дохода и представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, если имущественный вычет полностью перекрывает полученный доход. То есть если доход от проданной недвижимости не превышает 1 млн руб. и для иного имущества (гаражи, автомобили и иные) — 250 тыс. руб., то декларация не подается. Это касается как одного проданного объекта, так и нескольких недорогих объектов. Главное, чтобы не был превышен лимит по вычету. Если же доход от продажи превысит указанные лимиты, то обязанность декларировать доход остается, как и прежде.

Налоговый вычет по упрощенке

Основание — Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ

С 2022 года получить имущественный вычет станет проще. Чтобы получить выплату, физлицам не придется сдавать декларацию 3-НДФЛ. Теперь заявить право на вычет можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

По итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного вычета, налоговая автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в личном кабинете предзаполненное заявление для подписания. «Данный порядок будет применяться с 2022 года и распространяться на вычеты, частично полученные в 2021 году (право на получение которых возникло с 2020 года)», — пояснили в ФНС.

Любовь Филимонова, руководитель бухгалтерской компании «Фаворит»:

По новым правилам, суммы вычетов инспекторы определят по сведениям, которые получают от налоговых агентов, банков и онлайн-касс. Вычет дадут, если в ФНС есть данные о доходах физлица и перечисленных суммах НДФЛ. Заявление на новом бланке с реквизитами банковского счета граждане смогут сформировать и отправить в ИФНС через личный кабинет на сайте nalog.ru. Поступающие заявления инспекторы будут проверять только один месяц вместо трех, а на выплату отводится 15 дней вместо прежних 30. Однако если налоговики заподозрят нарушения, срок камералки продлят до трех месяцев. Сам вычет может переноситься на следующий год, поскольку не у всех доходы позволяют получить сумму разово. Например, если взять оклад 40 тыс. руб. в месяц, то в год доход составляет 480 тыс. руб., где вычет составит 13%, или 62,4 тыс. руб. С учетом того, что сумма вычета предоставляется с суммы в размере 2 (или 3) млн руб., вычет дополнительно можно будет подать в следующем году, пока весь лимит не исчерпается. Если доход у физлица высокий, то он может получить вычет единоразово.

Семьи с детьми освобождаются от налога при продаже жилья

Основание — Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ

С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по времени она находилась в собственности. Сегодня собственник при продаже квартиры должен заплатить налог в размере 13% с дохода от продажи имущества. Благодаря нововведению семьи с детьми не будут платить налог, но лишь при соблюдении ряда условий, пояснили в ФНС:

возраст детей до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка по очной форме). Возраст детей определяется на дату перехода от налогоплательщика к покупателю права собственности на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение;

в год продажи объекта или до 30 апреля года, следующего за годом продажи, следует купить новое жилье или большее по площади, или с более высокой кадастровой стоимостью;

кадастровая стоимость проданного объекта недвижимости не должна превышать 50 млн руб.;

у членов семьи физлица — получателя дохода не должно быть в собственности иного объекта недвижимости, площадь которого больше 50% от той, что в новом жилье.

Нововведение распространяется и на те случаи, когда доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи, — отмечает в ведомстве.

Кадастровая стоимость вырастет

С 2022 года будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки (ГКО), вступившие в силу с 2021 года. С этими результатами можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Для расчета налога за налоговый период 2021 года во всех регионах станет применяться кадастровая стоимость недвижимости, при этом для исчисления налога будут использоваться понижающие коэффициенты, уточнили в ФНС:

0,2 — для Севастополя, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы первый год;

0,4 (в 2021 году был 0,2) — для десяти регионов (Республика Алтай, Республика Крым, Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский автономный округ), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год;

0,6 (в 2021 году был 0.4) — для четырех регионов (республики Дагестан и Северная Осетия — Алания, Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год;

10%-ное ограничение роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом — для 77 регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

0,6 в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения), исходя из кадастровой стоимости, применительно к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта налогообложения.

Кирилл Кулаков, первый замгендиректора Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС), президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», д. э. н.:

В ряде субъектов, включая Москву, в 2021 году была проведена очередная государственная кадастровая оценка (ГКО) объектов недвижимости. Ее результаты будут применены для расчета налога на имущество и земельного налога физических лиц в 2022 году. Так, например, в Москве новая кадастровая стоимость квартир в среднем выросла на 21% относительно предыдущей оценки 2018 года. Кадастровая стоимость жилья служит налоговой базой по имущественному налогу. Соответственно, налоговое бремя может вырасти пропорционально увеличению кадастровой стоимости. Однако, согласно законодательству, сама сумма налога за год не может увеличиться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Поэтому годовой прирост будет не выше этого значения. В течение 2022 года также произойдет окончательный переход к новому алгоритму оспаривания кадастровой стоимости — с обязательной досудебной стадией рассмотрения заявления налогоплательщика и приложенного к нему отчета независимого оценщика в ГБУ по кадастровой оценке. В случае отрицательного решения налогоплательщик будет вправе оспорить его в судебном порядке, одновременно заявив исковые требования об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

Повышенный налог для нарушителей

В 2022 году в силу вступят новые правила применения повышенной налоговой ставки — до 1,5% в случае выдачи органами госземнадзора предписаний об устранении нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений:

в связи с неиспользованием для сельхозпроизводства земельного участка, «принадлежащего физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, отнесенного к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельхозиспользования в населенных пунктах» (за исключением земельных участков, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ);

в связи с использованием не по целевому назначению (неиспользованием по целевому назначению) земельного участка, «принадлежащего физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта использования такого земельного участка в предпринимательской деятельности».

В такой ситуации исчисление налога будет производиться по налоговой ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ (для «прочих земель»), начиная со дня совершения нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений либо со дня обнаружения таких нарушений и до первого числа месяца, в котором уполномоченным органом установлен факт устранения таких нарушений, — рассказали в ФНС.

Норма направлена на обеспечение использования земель по целевому назначению, добавили там.

Степан Хантимиров, юрист адвокатского бюро Asterisk:

Подобная практика применялась и раньше: налоговая выявляла нарушение и в судебном порядке доначисляла налог по повышенной ставке. Теперь закон позволяет делать это напрямую. Речь идет о нецелевом использовании участков для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества и ИЖС. По закону земля должна использоваться в соответствии со своим назначением. Если собственник не соблюдает это условие, то он должен платить земельный налог по повышенной ставке — 1,5%. Сейчас ставка для указанных земель составляет 0,3% (максимальный порог, саму ставку устанавливают муниципалитета). Например, если у человека сельхозземля, а он не выращивает на ней культуры и построил дом для круглогодичного проживания. В таком случае ставка земельного налога для него будет 1,5% вместо 0,3%.

Любовь Филимонова, руководитель бухгалтерской компании «Фаворит»