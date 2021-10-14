Ликбез: налоговый вычет в 2021 году — что нужно знать при покупке квартиры

Россияне, которые платят налог на доход физических лиц (НДФЛ), после покупки жилья могут вернуть часть уплаченных налогов из бюджета. При этом не важно, каким способом приобретена недвижимость, на собственные средства или в ипотеку.

Эксперты портала РБК-Недвижимость , что нужно знать о налоговом вычете при приобретении квартиры.

Как рассчитать налоговый вычет за квартиру

Налоговые резиденты России (живут в стране не менее 183 дней в течение года и уплачивают налог с зарплаты) могут получить у государства 13% от стоимости приобретенной недвижимости. Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.

Налоговый вычет за квартиру каждому человеку дают один раз. Существует лимит, с которого будет исчисляться налоговый вычет: 2 млн руб. — для строительства или покупки жилья, 3 млн руб. — при погашении процентов по ипотеке. Таким образом, сумма имущественного налогового вычета может составить до 650 тыс. руб.: 260 тыс. руб. — за покупку квартиры и 390 тыс. руб. — уплаченные проценты по ипотеке.

Если стоимость квартиры меньше 2 млн руб., то вычет рассчитывают в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на покупку других объектов. Вычет от уплаты процентов по ипотеке возвращается одноразово и действует в отношении одного объекта недвижимости.

Пример расчета суммы НДФЛ к возврату

Если квартира стоит 1,5 млн руб., то вычет по расходам на ее покупку составит 1,5 млн руб. — можно вернуть 13%, то есть 195 тыс. руб. уплаченного НДФЛ.

При стоимости квартиры в 2 млн руб. можно вернуть 260 тыс. руб. налога.

Если недвижимость дороже, вычет будет равен максимально возможной сумме — 2 млн руб., а налог к возврату составит 260 тыс. руб.

Уплаченные проценты по ипотеке учитываются отдельно. НДФЛ вернут с той суммы, которая уже перечислена банку.

Бывают случаи, когда использовать весь вычет за год не получается. В таком случае остаток вычета можно переносить на следующие годы до тех пор, пока налогоплательщику не вернут всю сумму уплаченного НДФЛ. Растягивать вычет можно на любой период, пока государство не вернет 13% со всей суммы расходов на квартиру.

Вернуть средства за жилье, которое приобреталось в браке, может каждый из супругов. В сумме семья сможет получить до 1,3 млн руб. Также, если родители платят за долю ребенка, они могут вернуть НДФЛ с этой суммы расходов. Стоимость доли ребенка до 18 лет, оплаченная средствами родителей, не увеличивает лимит их вычета, а входит в него. Родители все равно вернут налог максимум с 2 млн руб. Просто расходы на долю ребенка учтутся как расходы родителей. Когда ребенку исполнится 18 лет и он в будущем купит свою квартиру, право на собственный вычет у него сохранится в полном объеме.

В каких случаях НЕЛЬЗЯ получить налоговый вычет за квартиру:

1. Получить налоговый вычет за недвижимость не получится, если оплата строительства (приобретения) жилья произведена за счет средств работодателя или других лиц, средств материнского капитала, а также за счет бюджетных средств.

2. При покупке квартиры у родственников (взаимозависимых лиц) получить вычет не получится. К таким лицам относятся: физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. То есть купить квартиру у мамы или сестры можно, но вычет по такой сделке получить нельзя. При этом при покупке недвижимости у тещи или брата жены получить вычет можно.

3. Нельзя получить вычет по унаследованной или подаренной квартире, так как вы ничего не потратили, а значит, не уменьшили налогооблагаемую базу.

4. Участники военной ипотеки не могут использовать вычет на общих основаниях, так как часть суммы на жилье им дает государство.

Срок получения вычета

Обратиться за получением налогового вычета при приобретении жилья на вторичном рынке можно сразу после регистрации сделки. Если квартира приобреталась в новостройке, подать документы можно после сдачи дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи жилья. Сумма налогового вычета не может превышать уплаченных вами за год налогов или ежемесячных платежей по НДФЛ.

Вернуть налог можно только за календарный год, в котором появилось право на него, и за последующие годы. Получить налоговый вычет за недвижимость за годы, предшествующие году возникновения права на вычет, нельзя. Ограничений по срокам получения вычета нет: если вы приобрели жилье в прошлом году, но не оформили вычет сразу, сделать это можно сейчас, и через десять лет, и через 20 лет после покупки квартиры. Но стоить помнить, что вернуть подоходный налог получится не более чем за три последних года.

Примеры

Новостройку оплатили в 2016 году, а право собственности на нее оформили только в 2018-м. Право на вычет появилось в 2018 году. В 2020 году собственник подает декларации за 2019 и 2018 годы. Ему вернут НДФЛ, уплаченный в эти и последующие годы, а за 2017-й не вернут, потому что тогда еще не было права на вычет.

Квартира куплена в 2017 году и тогда же оформлено на нее право собственности, а оформить вычет решили в 2020 году. Вернуть налог можно за 2019, 2018 и 2017 годы.

Единственным исключением из этого правила является перенос вычета пенсионерам. Они могут получить вычет не только за тот год, когда приобрели недвижимость и оформили право собственности на нее, и последующие годы, но и за три предыдущих года.

Например

Пенсионер в 2019 году купил квартиру и в том же году вышел на пенсию. Соответственно, налог на доходы он уже не платит и вернуть его за последующие годы не сможет, так как в бюджет ничего не перечисляет. Однако он имеет право заявить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы и вернуть НДФЛ, который заплатил до выхода на пенсию и приобретения жилья. Таким правом обладают и работающие пенсионеры: даже если они платят НДФЛ, все равно могут вернуть налог за три года до покупки квартиры.

Список документов для налогового вычета

Для начала нужно заключить сделку по покупке жилья. Затем получить в налоговой инспекции уведомление о том, что вы имеете право на вычет. И это право требуется документально подтвердить и доказать, что вы совершили покупку.

Для оформления имущественного вычета при покупке квартиры необходимы документы:

декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте);

справка от доходах по форме 2-НДФЛ (получить у работодателя);

договор купли-продажи жилья;

свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН);

акт приема-передачи квартиры налогоплательщику (или доли в ней);

документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские выписки, расписка от продавца о получении денег);

паспорт;

свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке).

При получении вычета по ипотечным процентам нужно предоставить:

договор с кредитной организацией;

график погашения кредита и уплаты процентов за пользование заемными средствами.

Все документы можно предоставить в копиях, однако лучше всегда иметь при себе оригиналы.

Как получить налоговый вычет через налоговую

Для того чтобы получить имущественный вычет, можно обратиться в налоговую инспекцию. В этом случае нужно дождаться окончания года, в течение которого была куплена недвижимость. Этот способ подойдет тем, кто хочет получить большую сумму сразу. Полученные средства можно направить на ремонт квартиры, покупку мебели, крупные покупки или досрочное погашение жилищного кредита.

Инструкция для получения имущественного налогового вычета через налоговую:

1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ).

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье:

при строительстве или приобретении жилого дома — свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом;

при приобретении квартиры или комнаты — договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней);

при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье (доли/долей в нем) — свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или долю/доли в нем и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом или долю/доли в нем;

при погашении процентов по кредиту — целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов.

4. Подготавливаем копии платежных документов:

подтверждающих расходы налогоплательщика при приобретении имущества (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы);

свидетельствующих об уплате процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору (можно использовать выписки из лицевых счетов налогоплательщика, справки организации, выдавшей кредит об уплаченных процентах за пользование кредитом).

5. При приобретении имущества в общую совместную собственность подготавливаем:

копию свидетельства о браке;

письменное заявление (соглашение) о договоренности сторон — участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.

6. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета при приобретении имущества.

Как получить налоговый вычет через работодателя

Получить имущественный налоговый вычет можно и через работодателя. Документы стоит подавать сразу, не дожидаясь конца года. В этом случае не нужно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Вычет предоставят на основании уведомления. Налоговая инспекция выдает такой документ по заявлению. Работодатель не будет удерживать НДФЛ с зарплаты, пока не выплатит полагающийся лимит компенсации. Эти средства можно направить на погашение ежемесячных ипотечных платежей.

Инструкция для получения имущественного налогового вычета через работодателя:

1. В произвольной форме написать заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на имущественный вычет.

2. Подготовить копии документов, подтверждающих право на получение имущественного вычета.

3. Предоставить полный пакет документов в налоговый орган по месту жительства.

4. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет.

5. Предоставить работодателю выданное налоговым органом уведомление. Документ будет являться основанием для неудержания НДФЛ из зарплаты сотрудника до конца года.

Источник: РБК-Недвижимость

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