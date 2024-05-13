Ликбез: названы услуги ЖКХ, которые можно пересчитать после отпуска

Если собственник жилого помещения уехал в отпуск, перерасчет можно осуществить только за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация). Но при отсутствии в квартире счетчиков и технической возможности их установить, рассказала Аргументам и Фактам декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. По словам эксперта, также можно пересчитать плату за вывоз мусора.

Если в квартире установлены счетчики на воду, то перерасчет сделать нельзя, начисления будут производиться по фактическому использованию. Также не подлежат перерасчету отопление, газоснабжение, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, телефон, радиоточка. Кроме того, заявление на перерасчет принимается в случае длительного отсутствия дома — более пяти полных календарных дней подряд. При этом не имеет значения, где находился собственник квартиры: в отпуске, на даче, в командировке, в гостях, в больнице, — сказала Ручкина.

Для перерасчета надо подать заявление в МФЦ, управляющую организацию (или ТСЖ) до отъезда или не позднее 30 суток после возвращения, отметил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, а также акт обследования, подтверждающий отсутствие технической возможности установки счетчика в квартире.

Если человек был в отпуске и летел туда на самолете или ехал на поезде, то документами, подтверждающими факт его отсутствия, будут билеты. Если уезжал на своем автомобиле, то период временного отсутствия могут подтвердить брони и счета за проживание в гостинице и других местах временного пребывания, справка о нахождении на санаторно-курортном лечении. Если гражданин проживал на даче, то можно предоставить справку из садового или огороднического товарищества о временном пребывании на даче в определенный период, — сказал Склянчук.

Ранее эксперты раскрыли, как получить компенсацию за ЖКУ. Уточняется, что снижение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг может осуществляться в двух формах: снижение платы за ЖКУ или компенсация по уже понесенным расходам. Во втором случае в платежной квитанции будут прописаны полные суммы оплаты, без учета скидок. Сначала нужно полностью оплатить счета, часть внесенной платы будет возвращена позднее. Если граждане претендуют на субсидию, то в этом случае они необязательно должны относиться к льготной категории. Если расходы на оплату коммунальных услуг в семье превышают 22% от семейного дохода, то семья будет иметь право на компенсацию.

источник: Аргументы и Факты