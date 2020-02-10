Ликбез: нотариусы объяснили, как оформлять жилье с маткапиталом

Федеральная нотариальная палата разъяснила острые юридические моменты, связанные с покупкой жилья с помощью материнского капитала.

К сожалению, не все знают о том, что в случае, если при покупке или строительстве жилья использовался материнский капитал, закон обязывает родителей выделить доли в объекте недвижимости всем детям. Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении долей у нотариуса. Многие получатели материнского капитала невнимательно относятся к обязанности выделить детям доли в квартире, купленной в ипотеку, на гашение которой был использован материнский капитал, — поясняют в Федеральной нотариальной палате. — Кто-то намеренно «забывает» исполнить требования закона. Если доли не выделить в срок, с продажей квартиры могут возникнуть проблемы. Покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев — сделка может быть оспорена в дальнейшем.

Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита. Как подчеркивают в ФНП, в этом случае нотариус обязательно предоставит льготу. После подписания договора сведения направляются в Пенсионный фонд и Росреестр.

На практике были случаи, когда сделки, где не все условия использования маткапитала соблюдены, оспаривались в суде. В результате страдали и добросовестные покупатели, и «забывчивые» хозяева. Ведь прокуратура и Пенсионный фонд проводят проверки целевого использования материнского капитала.

Например, в декабре прошлого года суд обязал вернуть деньги некую жительницу Перми, которая за счет материнского капитала купила жилье, но допустила правовые ошибки при оформлении. Женщина не выделила в новом доме доли несовершеннолетним детям, а затем продала недвижимость. В итоге суд обязал пермячку вернуть неосновательно израсходованные средства материнского капитала. В случае же расторжения сделки под ударом оказываются покупатели квартиры. Так что теперь при покупке недвижимости появился еще один юридический риск, который надо учитывать.

Чаще всего проблемы, связанные с правовой природой материнского капитала, возникают при разделе или продаже жилья, — поясняют в нотариате. — Если в первом случае — это внутрисемейный вопрос, то во втором он связан с правами третьих лиц, которые должны иметь гарантии того, что сделка соответствует закону и не будет оспорена. Нотариусы рекомендуют покупателям недвижимости обращать внимание на случаи, когда у собственников есть несовершеннолетние дети и подробно интересоваться историей объекта. Чтобы гарантированно защититься от возможных рисков, лучше отдать предпочтение нотариальному удостоверению сделки.