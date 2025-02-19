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Фото: pxhere.com

Ликбез: новый порядок выхода на пенсию с 2026 года

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 14:49 19.02.2025

Со следующего года процесс назначения страховой пенсии по старости станет автоматическим, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Это значит, отмечает ForPost/Новости Севастополя, что россиянам больше не нужно подавать заявление для получения пенсионных выплат.

Как пояснила сенатор в беседе с РИА Новости, Социальный фонд России с 2026 года будет самостоятельно инициировать назначение пенсии за месяц до достижения гражданином пенсионного возраста.

Процесс станет таким же простым, как и оформление пенсий по инвалидности или по потере кормильца, отметила Епифанова.

СФР будет заранее уведомлять граждан о состоянии их лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки выплат для увеличения будущего размера пенсии.

Решение об отсрочке можно будет оформить, подав соответствующее заявление.

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат женщины, достигшие 59 лет, и мужчины, достигшие 64 лет.

Необходимые условия: наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

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Отметим, что в Госдуме не раз поднимался вопрос об увеличении лимита пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Сейчас это максимум три балла в год, в то время как для более молодых россиян — десять. В феврале о намерении внести соответствующий законопроект вновь заявила фракция ЛДПР. Такое же увеличение предусмотрено и нацпроектом «Кадры».

Как показал свежий анализ данных по регионам РФ, в Севастополе минимальная пенсия, по сути равная прожиточному минимуму пенсионера (ПМП), — 15 тысяч 556 рублей — оказалась максимальной по Южному федеральному округу. В то же время ПМП в Чукотском автономном округе превышает севастопольский показатель в 2,6 раза и составляет 39 тысяч 803 рубля.

источник: ForPost/Новости Севастополя 

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