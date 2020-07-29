Ликбез: определены новые функции нотариуса для ООО и их участников

Порядок выхода участника ООО из общества будет оптимизирован, а нотариус помимо обеспечения законности такой процедуры гарантирует своевременное внесение достоверных данных в ЕГРЮЛ и извещение самого общества. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения, принят Госдумой в третьем чтении 22 июля.

Согласно инициативе, нотариус будет не только удостоверять заявление участника о выходе из общества, но и направлять необходимые документы в Федеральную налоговую службу (ФНС) в цифровом виде. Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет отправлено нотариусом в срок не более двух рабочих дней после удостоверения факта выхода участника из ООО. Кроме того, законопроект предполагает, что нотариус также передает удостоверенное им заявление о выходе участника из ООО и копию заявления, которое он направил в ФНС, непосредственно обществу. Документы могут быть направлены как на почтовый, так и на электронный адрес ООО, указанный в ЕГРЮЛ. Передать документы в компанию нотариус обязан не позднее одного рабочего дня с момента направления заявления в ФНС, — отмечают в Федеральной нотариальной палате .

Новый порядок выхода участника из общества, где вся процедура — от удостоверения такого решения до регистрации изменений в государственном реестре, находится под контролем и ответственностью нотариуса, сделает корпоративные правоотношения в этой части безопаснее и прозрачнее. Предлагаемые меры позволят повысить как уровень защиты прав участников ООО, так и достоверность данных ЕГРЮЛ.

Напомним, что ранее ООО должны были сами направлять в ФНС сведения о выходе того или иного участника. При этом формально считалось, что участник признается покинувшим общество сразу после того, как генеральный директор компании подписывает соответствующее заявление. Фактически от момента подписания этого заявления до официального внесения изменений в ЕГРЮЛ могла пройти уйма времени. Такая, зачастую умышленная, задержка в регистрации сведений позволяла обществу откладывать исполнение обязательства по выплате вышедшему участнику стоимости его доли в уставном капитале компании на неопределенный срок или вовсе уклоняться от него.

В ситуации, когда все необходимые документы в ФНС направляет нотариус в строго установленные законом сроки и вовремя уведомляет об этом ООО, бывшие участники общества получают дополнительную защиту от рисков задержки получения причитающихся им средств либо от их невыплаты.

При этом, согласно законопроекту, переход доли от вышедшего участника к компании произойдет либо сразу после регистрации необходимых сведений в ЕГРЮЛ, либо в момент получения обществом документов от нотариуса — копии заявления, которое ранее было направлено им в ФНС. Официальная дата будет зависеть от того, какое из этих двух событий произошло первым. Благодаря такой норме усовершенствуется и порядок определения действительной стоимости доли участника, который покинул ООО. Теперь финальной датой отчетного периода, на основании которого будет производиться расчет, будет считаться день, предшествующий дню официального перехода доли вышедшего участника к ООО.

Важно подчеркнуть, что новые обязанности нотариуса по направлению документов на регистрацию выхода участника из общества и уведомлению об этом непосредственно самого ООО должны стать неотъемлемой частью одного нотариального действия — удостоверения заявления о выходе участника из ООО. Таким образом, все вопросы, связанные с правовым регулированием выхода участника из общества, будут решены за один визит к нотариусу и без дополнительных расходов со стороны заявителя. Кроме того, оперативный обмен сведениями между нотариусом и налоговым органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия позволяет значительно сократить сроки внесения столь значимых изменений в ЕГРЮЛ.

Отметим, что изначально введение обязательной нотариальной формы для заявлений о выходе участника из ООО было обусловлено необходимостью защитить права участников обществ, а именно — исключить риски принятия таких решений под давлением, а также риски незаконного отказа согласовать такое решение со стороны руководства компании, — говорят специалисты.

Источник: Федеральная нотариальная палата