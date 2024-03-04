Ликбез: особенности проведения процедур конкурса и аукциона в электронной форме

Нередко сталкиваемся с тем, что для многих граждан, а иногда и для самих участников данных процедур, различия между конкурсом и аукционом, проводимых в электронной форме, остаются не совсем понятными. Хочу подчеркнуть, что это два абсолютно разных конкурентных способа приватизации имущества, в том числе в части выбора победителя, у каждого из них имеются свои нюансы, ­– цитирует пресс-служба Анну Анюхину.

Электронный аукцион подразумевает собой открытые торги с достаточно простой формой заявки, первоначально без ценового параметра. Далее, в ходе проведения непосредственно самого аукциона, его участники озвучивают ценовые предложения, устанавливается наибольшая цена, на основании которой выбирается победитель. Порядок проведения аукциона установлен статьёй 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ). По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор в электронной форме.

В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи имущества. Однако в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.

В свою очередь, открытый конкурс представляет собой такой способ отбора предложений, при котором заявки на участие подаются одновременно с ценовыми предложениями. При этом, критериями отбора победителя является соблюдение совокупности различных характеристик, включая цену. Порядок проведения конкурса установлен статьёй 20 Закона № 178-ФЗ.

Однако очень важно понимать, что в отличие от аукциона, конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся, ­– пояснила зампред.

Кроме того, необходимо отметить, что для участия как в аукционах, так и в конкурсах в электронной форме претендентам необходимо внести задаток для участия в торгах. Если начальная цена имущества на аукционе или конкурсе составляет менее 100 млн. руб., то задаток составляет 10% от начальной цены; если же начальная цена превышает 100 млн руб., в качестве задатка нужно внести 20% от начальной цены.

Справочно: вышеуказанные требования распространяются и на отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, составляющего казну соответствующего муниципального образования.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК