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Ликбез от МЧС: как узаконить хранение личных вещей в подъезде
фото: pxhere.com

Ликбез от МЧС: как узаконить хранение личных вещей в подъезде

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 13.03.2025

Закон запрещает жильцам хранить в подъезде коляски, велосипеды и другие личные вещи. Такой запрет предусмотрен правилами противопожарного режима, рассказал «Российской газете» замначальника Главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.

Запрет связан с обеспечением противопожарной безопасности, отметила адвокат Алёна Борзова. Она уточнила, что запрет установлен ст. 88 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Это связано с тем, что личные вещи могут перегораживать эвакуационные пути. При этом неважно, какие именно вещи жильцы оставляют в подъезде. Запрещено хранить в подъезде как габаритный ветхий диван, так и небольшую детскую коляску.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за захламление лестничной клетки граждан могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц выше — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Отдельный штраф предусмотрен за антисанитарию на лестничной клетке — от 500 до 1 000 рублей. Если захламление подъезда приведёт к пожару, повреждению чужого имущества, штраф для физлиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При гибели человека виновнику будет грозить до 5 лет принудительных работ или тюрьмы.

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В некоторых случаях жильцы могут узаконить хранение личных вещей в подъезде. Для этого потребуется не только согласие соседей, но и соответствие мест для хранения техническим нормативам.

Чтобы узаконить хранение вещей в подъезде, нужно найти место, соответствующее противопожарным нормативам, не перекрывающее пути к эвакуационному выходу. Затем нужно провести общее собрание жильцов. О его проведении собственников квартир нужно предупредить минимум за 10 дней. С решением, принятым по итогам голосования, жильцов нужно ознакомить в течение 10 дней.

Чаще всего трудности возникают с противопожарными нормативами, отмечает Александр Бобров. В Правилах противопожарного режима не определена минимальная ширина прохода на путях эвакуации, поэтому нахождение там любых вещей считается загромождением. Можно выделить под хранение вещей пространства, расположенные не на пути к выходу. К примеру, в некоторых сериях домов есть свободное место возле лифта или лестницы.

источник: ЦИАН

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