Ликбез от Росреестра: как зарегистрировать баню, теплицу или сарай

Владельцы земельных участков должны регистрировать в Росреестре только капитальные хозпостройки. Как зарегистрировать баню, теплицу или сарай, разъяснили в Росреестре.

Хозяйственные постройки на загородном участке нужно ставить на кадастровый учёт и регистрировать, если у них есть признаки капитального строения, например фундамент. Регистрация некапитальных строений не требуется.

К хозяйственным постройкам относятся, сараи, бани, теплицы, душевые, уличные туалеты и другие вспомогательные строения.

На кадастровый учёт необходимо ставить хозпостройки, у которых есть фундамент и прочная связь с землёй. Перемещение такого строения невозможно без ущерба его назначению. Регистрировать нужно капитальные постройки из цельных материалов, например кирпича или блоков, деревянные постройки, которые не являются разборными конструкциями.

Если хозпостройка подходит под эти критерии, её следует зарегистрировать. Остальные вспомогательные строения не подлежат постановке на кадастровый учёт, права на них не нужно регистрировать, объяснили в Росреестре.

В ведомстве уточнили, что не требуется регистрировать разборные беседки, теплицы, навесы, уличные туалеты и душевые кабины, не имеющие признаков капитальных объектов недвижимости.

Чтобы зарегистрировать постройку, нужно:

обратиться к кадастровому инженеру, чтобы определить характеристики постройки, её координаты и площадь. Специалист подготовит технический план;

передать в Росреестр технический план и заявление о государственном кадастровом учёте и регистрации прав.

В Росреестре подчеркнули, что процедура постановки хозпостроек на кадастровый учёт и регистрации прав на такие объекты максимально упрощена, если строения находятся на участках для ИЖС, садоводства, ведения личного подсобного хозяйства, расположенных в населённых пунктах. Никаких согласований и разрешений для этого не требуется.

Регистрацию капитальных хозпостроек часто проводят одновременно с регистрацией прав на жилой дом. Но при необходимости эту процедуру можно провести отдельно, например, если гараж или баня построены позже.

источник: ЦИАН