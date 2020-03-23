Ликбез: относятся ли квартиры на чердачном этаже к общему имуществу дома?

В рамках дела о банкротстве застройщика несколько граждан обратились в суд, в частности, за признанием права собственности на помещения, расположенные на шестом чердачном этаже жилого дома. Первая инстанция заявление удовлетворила: дом был сдан в эксплуатацию, в материалах дела есть доказательства права собственности этих лиц на помещения.

Апелляция и кассация с ней не согласились. В договоре подряда на строительство жилого дома было предусмотрено создание трехэтажного многоквартирного дома. В техническом паспорте дом указан как пятиэтажный, а фактически он сдан в эксплуатацию как шестиэтажный. Однако в материалах дела нет проектной документации, которая бы подтвердила законность возведения шестого этажа. Суды сделали вывод, что граждане переоборудовали чердак, который относится к общему имуществу дома. Тем самым они нарушили права других собственников жилых помещений, — отмечают специалисты.

Верховный суд пришел к другому мнению и отправил дело на новое рассмотрение. В частности, он отметил: хотя в договоре подряда дом указан как трехэтажный, это не означает, что постройка четвертого и последующих этажей была незаконной. Само по себе расположение помещений на этаже, который органы технической инвентаризации учли как чердачный, не является достаточным основанием, чтобы их отнести к общему имуществу дома. Необходимо выяснить, были ли эти помещения самостоятельными (не связанными с обслуживанием дома), использовались ли они в качестве общего имущества. Это следует из позиции, которую занимал еще ВАС РФ, однако суды ее не применили.

Документ: Определение ВС РФ от 10.03.2020 N 306-ЭС15-3282 ( https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/cffdc3b8-3192-453d-badf-a1cba94920a6/e92efd36-fb9b-430d-becd-b4f34b87f0d4/%D0%9065-22387-2008__20200310.pdf?isAddStamp=True )