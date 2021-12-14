Ликбез: пять новых случаев, когда за коммунальные услуги можно не платить

По итогам 2021 года можно выделить пять новых случаев, когда за коммунальные услуги можно не платить на законных основаниях.

Подробности – в материале портала Юридические тонкости .

Просроченный долг — даже при частичной оплате

В этом году Верховный суд РФ подтвердил своим определением (№ 9-КГ21-2-К1), что частичная оплата долга не означает его полное признание должником.

Поэтому истекший срок исковой давности в результате такой оплаты не начинает идти заново — и суд откажет в иске.

Например: управляющая компания потребовала взыскать с гражданина долг по коммунальным платежам, который накопился с 2017 года.

В 2020 году должник внес в счет погашения задолженности 3 000 рублей — и это дало основание управляющей компании обратиться в суд, отсчитав срок исковой давности с даты последнего платежа (2020 года).

Однако суд напомнил, что срок давности по коммунальным платежам (которые носят периодический характер) отсчитывается отдельно, по каждому ежемесячному начислению.

А частичная оплата не прерывает этот срок для оставшегося долга. Поэтому во взыскании было отказано в связи с пропуском исковой давности.

Долг за предыдущего хозяина, даже если он выставлен в квитанции

Суд признал законным наложение штрафа на газовую службу за обман потребителей: они выставляли гражданину квитанции с учетом задолженности, которую накопил предыдущий владелец квартиры.

Поскольку закон предусматривает, что обязанность по оплате коммунальных услуг возникает с момента приобретения собственности на жилье, начисление компанией чужих долгов было признано нарушением прав потребителей (Арбитражный суд Астраханской обл., дело № А06-6532/2021).

Гражданин не только не должен оплачивать такую квитанцию, но и вправе потребовать компенсации морального вреда.

Единственное исключение из этого правила касается взносов на капитальный ремонт: задолженность по этим платежам переходит на нового собственника квартиры — это прямо предусмотрено законом (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

Если долг требует не управляющая компания, а третье лицо

Верховный суд РФ признал ничтожным соглашение между управляющей компанией и неким ИП о передаче прав требования коммунальных долгов с жильцов.

На данный момент закон запрещает управляющим организациям передавать взыскание долгов по коммунальным платежам коллекторам и другим третьим лицам (ч. 18 ст. 155 ЖК РФ).

И даже при том, что спорное соглашение было заключено до того, как ввели этот запрет, суд все равно его отменил, т. к. управляющие организации не вправе в одностороннем порядке менять порядок расчетов с жильцами за оказанные ими услуги (ВС РФ, определение № 307-ЭС21-13253).

Поэтому гражданин имеет полное право не оплачивать коммунальные счета по требованию каких-то иных компаний, кроме управляющей.

Завышенные коммунальные счета после переселения из аварийного дома

В этом году с переселившихся граждан запрещено взимать коммунальные платежи по завышенным тарифам. Теперь коммунальные платежи ограничены предельными индексами роста платы за ЖКУ.

При переселении граждан в дом, аналогичный по степени благоустройства их прежнему дому, в пределах того же муниципалитета, применяются тарифы на ЖКУ по состоянию на декабрь прошлого года.

То есть платить такие жильцы будут меньше, чем жители соседних домов (ПП РФ от 07.10.2021 № 1700).

Плату за отопление без учета поквартирного счетчика, если в доме есть индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

В этом году Конституционный суд РФ постановил, что плата за отопление в таких домах должна рассчитываться на основании показаний поквартирных счетчиков тепла, если они установлены собственниками.

Жильцам не могут отказывать в перерасчете на том основании, что не все помещения в доме оборудованы индивидуальными приборами учета тепла.

Поэтому жильцы домов с ИТП вправе не оплачивать счета за отопление, начисленные без учета показаний их поквартирных счетчиков (Постановление КС РФ от 31.05.2021 № 24-П).

Источник: Юридические тонкости

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