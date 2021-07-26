Ликбез: почему банки отказывают в ипотеке и как это можно исправить

Для многих россиян ипотечный кредит стал единственной возможностью приобрести собственное жилье. Это не значит, что кредитные организации раздают деньги направо и налево, достаточно часто люди получают отказ в ипотеке без объяснения причин.

Но это не приговор, и вы можете попробовать получить желаемое в следующий раз. Эксперты портала Мир Квартир , какие у банка могут быть причины отказа в ипотеке, можно ли исправить ситуацию и стоит ли повторно подавать заявку на ипотечный кредит.

Основные причины отказа банков в ипотеке

1. Поддельные сведения в документах

Банки тщательно проверяют все сведения, полученные от потенциального заемщика. Чаще всего в руки кредиторам попадают ложные справки о доходах. Так несознательные граждане пытаются повысить свои шансы на ипотечный кредит.

Но подобная уловка — не только отказ в ипотеке, а риск попасть в так называемый «черный список» БКИ. То есть банк может передать сведения о вашем обмане в Бюро кредитных историй. Тогда вы вряд ли еще получите кредит где-нибудь.

Что с этим делать

Во-первых, не подделывать справки, приписывая себе больший доход. Банки запрашивают сведения из Пенсионного фонда. Если информация, которую вы предоставили банку, не будет соответствовать данным ПФР, то вам откажут в займе.

Во-вторых, прежде чем относить в банк документы, внимательно их проверьте. Даже если вы сделали непреднамеренную ошибку или забыли предоставить какие-либо нужные сведения, банк расценит это как обман и не одобрит ипотеку.

2. Доходы не отвечают требованиям банка

Доход потенциального заемщика банк оценивает в двух аспектах — стабильность и достаточный размер для регулярных платежей. При этом еще должны оставаться средства для содержания семьи, оплаты коммуналки, налогов и на другие обязательные расходы.

К примеру, вы получаете зарплату 30 тыс. рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке составляет 20 тыс. рублей. Банк не одобрит вашу заявку на ипотеку, потому что оставшаяся сумма в 10 тыс. рублей — меньше установленного прожиточного минимума на человека.

Что с этим делать

Есть несколько вариантов, которые вы можете использовать, чтобы повысить доход до требуемого размера:

— измените параметры кредита — увеличьте срок кредитования, купите жилье подешевле, заявите меньшую сумму займа, внесите большую сумму первоначального взноса;

— привлеките созаемщика — заключите брачный договор, тогда доходы супруга или супруги также будут учитываться при определении суммы кредита;

— сообщите о дополнительных источниках дохода — это может быть стабильная подработка, проценты по банковским вкладам, доход от сдачи жилья в аренду.

3. Высокая финансовая нагрузка

У вас хорошая кредитная история, высокий, стабильный доход, но есть еще несколько кредитов. В этом случае банк тоже может отказать в ипотеке, так как существует риск, что на ипотечные платежи вам просто не хватит денег.

К примеру, ваш общий доход составляет 70 тыс. рублей. По старым потребительским кредитам вы выплачиваете 30 тыс. рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке — это еще 30 тыс. рублей.

То есть в вашем бюджете остается всего 10 тыс. рублей, которых, конечно, не хватит, чтобы обеспечивать целый месяц потребности своей семьи. Банк наверняка откажет в ипотечном кредите.

Что с этим делать

Постарайтесь погасить все кредиты, прежде чем подавать заявку на ипотеку. Если у вас есть активированные кредитные карты, то закройте их. Учтите, что информация в бюро кредитных историй обновляется примерно раз в месяц. Ранее этого срока не стоит повторно подавать документы для оформления ипотечного займа.

4. Плохая кредитная история

Кредитная история рассказывает все о ваших банковских займах: в каком банке брали кредит, есть ли у вас задолженности и просрочки, взыскивали когда-либо с вас долги через суд.

Эта информация хранится в Бюро кредитных историй (БКИ). И рассматривая заявку на ипотеку, любая кредитно-финансовая организация обязательно проверит вашу кредитную историю.

Все длительные просрочки платежей (более месяца), непогашенные задолженности, судебные разбирательства по кредитным договорам могут стать причиной отказа в ипотеке.

Что с этим делать

Проверьте свою кредитную историю. Это можно сделать через Госуслуги, по запросу на сайте ЦБ, в личном кабинете на сайте БКИ, по электронной почте или лично, обратившись в офис приема БКИ.

Если в вашей кредитной истории зафиксированы какие-либо нарушения по платежам, но они случились не по вашей вине, то предоставьте в БКИ соответствующие доказательства.

Таким доказательством станет, к примеру, выписка из больницы, справка о задержке зарплаты с места работы и т.д. Напишите заявление с просьбой скорректировать вашу кредитную историю.

Какие еще могут быть причины для отказа:

— не соблюдены обязательные требования банка;

— помарки и ошибки в документах;

— новостройка не аккредитована в банке,

— недвижимость не отвечает условиям ипотечной программы;

— есть долги по налогам, коммунальным платежам, штрафам.

Ни один банк никогда не будет объяснять, по каким причинам вы получили отказ в ипотеке. Кредиторы в своем праве, а вам нужно тщательно проанализировать ситуацию, исправить возможные несоответствия и еще раз попробовать получить кредит на покупку квартиры или частного дома.

Отказали в ипотеке из-за неправильного выбора квартиры

Частая причина отказа в ипотеке до или после ее одобрения — неудачно подобранная квартира или дом. Жилье, которое вы выбрали для покупки, понравилось вам, но оно может не соответствовать требованиям банка.

Банк может отказать из-за неверно подобранной недвижимости, если:

— жилье находится в ветхом здании или доме, предназначенном под снос;

— в квартире была проведена неразрешенная перепланировка;

— цена на объект недвижимости заметно завышена или занижена;

— в квартире прописаны несовершеннолетние дети;

— по жилому помещению есть открытые судебные решения.

Что еще может повлиять на решение банка отказать в ипотеке

Повлиять на решение кредитора могут и другие причины. К примеру, неуверенность заемщика во время интервью с сотрудником банка.

Это обстоятельство кажется не таким значительным, но сбивчивые ответы клиента, нервозность могут вызвать опасения у кредитора. Поэтому ведите себя с сотрудниками банка спокойно, отвечайте уверенно, будьте в меру доброжелательны.

Обстоятельства, которые могут склонить банк к отказу в ипотеке:

— сотрудник банка не смог дозвониться до клиента или работодателя;

— недостоверная информация в заявке;

— общий рабочий стаж от года;

— плохая репутация работодателя;

— несколько отказов в разных банках;

— часто меняются места работы;

— профессия, связанная с риском для жизни (спасатель, альпинист, пожарный, полицейский и т. п.);

— нет военного билета;

— имеется судимость;

— серьезные проблемы со здоровьем.

Кому не дадут ипотеку

Каждый банк предъявляет свои требования по ипотечному договору. Но в большинстве случаев условия кредитования, так же, как и причины для отказа в кредите, бывают одинаковыми.

Банки чаще отказывают в ипотеке:

— иностранным гражданам (не во всех банках);

— клиентам моложе 20 лет и старше 70 лет;

— лицам, не имеющим официального места работы;

— заемщикам, с которых через суд взыскивались долги по предыдущим кредитам;

— любителям часто менять место работы.

Банк может не принять во внимание все вышеперечисленные факторы лишь при наличии у потенциального заемщика достаточно ценного залога: элитного жилья, большого земельного участка, дорогостоящей нежилой недвижимости, ценных бумаг и т. д.

Ипотека после отказа: стоит ли повторно подавать заявку

Если вопрос покупки новостройки или «вторички» в ипотеку остается актуальным, то подавайте заявку на кредит повторно. Если вы разобрались в причинах отказа, то можно обратиться в тот же банк. Делать это стоит не раньше, чем через два месяца после первого обращения.

Вы соответствуете требованиям банка как заемщик, но не смогли определить причину первого отказа. В этом случае подайте заявку на ипотечный кредит в другую организацию. У каждого банка свои методы оценки, поэтому в другом месте кредит могут одобрить.

Почему отказывают в ипотеке после ее одобрения

Стоит напомнить, что сотрудники банков тщательно проверяют все представляемые данные и документы потенциальных заемщиков. И делают это не по одному разу. Поэтому даже после предварительного одобрения заявки вы можете получить отказ.

Случаи отказа после одобрения ипотеки:

1. Заемщик сменил работу. Банк будет пересматривать решение по заявке и может отказать в займе, если на новой работе ниже зарплата.

2. Новый кредит. Новый кредит, оформленный до получения ипотеки, повысит вашу финансовую нагрузку. Это может заставить банк отозвать одобрение.

3. Просрочки по текущим кредитам. Задолженности перед другими кредиторами говорят о том, что вы ненадежный заемщик. Отказ может прийти прямо перед заключением сделки.

4. Против заемщика возбудили уголовное дело. Пока банк проверял заемщика, на него завели уголовное дело. Это будет стопроцентный отказ в займе, потому что уже завтра заемщик может попасть за решетку.

5. Изменилась экономическая ситуация. К примеру, ЦБ повысил ключевую ставку. Ранее одобренные кредиты стали невыгодны банкам. Кредитные учреждения стали пересматривать условия по ипотечным договорам. И те, кто перестал подходить, получили отказ.

Когда можно снова подавать заявку на ипотеку

Кредитная политика банка меняется время от времени. Поэтому вы можете подавать заявку на ипотечный кредит столько раз, сколько потребуется. Повторно обратиться за получением займа на покупку квартиры или дома можно через два месяца.

За это время постарайтесь определить причину, по которой банк отказал в ипотеке. Исправляйте ситуацию и подавайте новую заявку на кредит. Не переживайте, при рассмотрении повторного обращения, предыдущее решение кредитора учитываться не будет.

Как сократить риск отказа в ипотечном кредите. Памятка

1. Попытайтесь улучшить кредитную историю. Чтобы поднять свой кредитный рейтинг, чаще пользуйтесь кредитной картой, пополняя ее в льготный период. Можно несколько раз взять микрозайм на небольшой срок или оформить потребительский кредит в магазине.

2. Закройте все кредиты. Погасите все имеющиеся кредиты, задолженности и просрочки. Это позволяет снизить финансовую нагрузку и характеризирует вас, как ответственного заемщика.

3. Привлеките созаемщиков. Банк охотно одобрит кредит, если вы найдете созаемщика. Это объясняется тем, что созаемщик отвечает перед кредитором наравне с заемщиком. Кроме того, при оформлении ипотеки доход созаемщика тоже учитывается. Так вы сможете увеличить сумму ипотеки.

4. Выбирайте жилье после одобрения ипотеки. Может случиться так, что банк откажет вам в займе, потому что ипотечная квартира не прошла проверку. А вы уже отдали за жилье залог, который могут не вернуть. Чтобы не тратиться впустую, договаривайтесь с продавцом недвижимости после того, как вы получите одобрение на ипотеку.

5. Держите телефон при себе. После того как вы подали заявку на ипотечный кредит, сотрудник банка может связаться с вами в любое время в течение рабочего дня. Кредитору могут потребоваться дополнительные сведения или уточнения.

6. Составьте брачный договор. Условия кредитования некоторых банков предполагают заключение брачного договора при оформлении ипотеки в браке. Оба супруга, как заемщик и созаемщик, берут на себя обязательства перед кредитором. Так банк снижает свои риски, а вы повышаете свои шансы на одобрение ипотеки.

7. Не бойтесь сменить работодателя. Финансовые трудности вашей компании предполагают, что она может стать банкротом. То есть вы можете лишиться официального дохода и перестать оплачивать ипотеку. Если есть такая возможность, то лучше смените место работы.

8. Подтвердите неофициальный доход. К примеру, у вас есть загородный дом, который вы сдаете в аренду. Приложите к документам договор аренды. Деньги, полученные от арендатора, позволят повысить общую сумму вашего дохода.

Источник: Мир Квартир

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