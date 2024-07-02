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Ликбез: порядок извещения собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общего собрания

Ликбез: порядок извещения собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общего собрания

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:15 02.07.2024

Сообщается, в частности, что согласно части 4 статьи 45 ЖК РФ собственник, иное лицо, указанное в ЖК РФ, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны сообщить о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому собственнику заказным письмом, если решением общего собрания не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников.

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Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

<Письмо> Минстроя России от 04.03.2024 N 5343-ОГ/00 <О проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме>

источник: КонсультантПлюс

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