Ликбез: прикрепление к поликлинике — как?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:51 13.02.2026

Для того чтобы получать медицинскую помощь в полном объёме нужно иметь прикрепление к поликлинике. Прикрепление – это, по сути, выбор пациента в какой конкретной медицинской организации он хочет получать медицинскую помощь.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» каждый человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования (ОМС), в рамках вопроса прикрепления к медицинской организации имеет право на:

  • выбор медицинской организации, участвующей в реализации программ ОМС;
  • выбор врача в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин.

Для чего нужно прикрепление?

  • Получать качественную помощь в поликлинике;
  • проходить диспансеризацию и медицинские осмотры;
  • оформлять больничный лист;
  • получать рецепты на льготные лекарства и т.д.

Кто имеет право на выбор медицинской организации?

Граждане Российской Федерации, а также лица, не имеющие российского гражданства и иностранцы, которые проживают в РФ на временной основе (РВП или вид на жительство, статус «беженца»), а также временно пребывающие в РФ трудящиеся из государств-членов ЕАЭС, члены коллегии Комиссии, должностные лица и сотрудники ЕАЭС имеют право на самостоятельный выбор медицинской организации из перечня частных или государственных поликлиник, принимающих участие в системе ОМС.

Выбор медицинского учреждения в системе ОМС возможен при наличии полиса ОМС, который может быть оформлен в любой страховой медицинской организации лично либо через доверенное лицо. Данное право закреплено ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации».

Порядок прикрепления к медицинской организации:

1. Определитесь с медицинским учреждением, в котором Вы хотите обслуживаться (со списком поликлиник, принимающих участие в системе ОМС можно ознакомиться на сайте страховой медицинской компании и территориального фонда ОМС).

2. Обратитесь в регистратуру выбранной поликлиники с необходимыми документами (паспорт, полис ОМС) и заполните выданный бланк заявления.

3. Ознакомьтесь с перечнем врачей-терапевтов (врачей-педиатров и т.д.) и сведениями о территориях обслуживания при оказании ими медицинской помощи на дому. При желании напишите заявление о выборе врача. Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» выбор врача производится с согласия врача. Кроме того, выбор врача можно осуществить в любое время, но не чаще одного раза в год.

источник: пресс-служба администрации Феодосии 

