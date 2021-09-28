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Ликбез: процесс изъятия квартир за долги по ипотеке

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:15 28.09.2021

Российские банки имеют различные схемы взыскания долгов по ипотеке, но в среднем процесс изъятия жилья начинается через три месяца после того, как заемщик перестал вносить платежи, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Подробно процедуру взыскания ипотечных долгов описали в Сбербанке. Там отметили, что обращение взыскания на заложенное имущество допускается, если сумма долга по ипотеке превысила 5 процентов от оценочной стоимости ипотечной квартиры. Сначала идет досудебное разбирательство с клиентом, затем — судебное, потом наступает этап исполнительного производства.

На последнем этапе судебные приставы организуют торги по продаже недвижимого имущества. Если квартира на торгах не реализована, банк берет ее на баланс и в дальнейшем сам занимается реализацией.

В компании «Русипотека», в свою очередь, рассказали, что в настоящее время банки и заемщики больше склонны урегулировать ипотечные разбирательства в досудебном порядке. Эксперты рекомендовали заемщикам, не имеющим возможность дальше обслуживать кредиты, сразу сообщать о проблемах банкам. Там могут предложить реструктуризацию или рефинансирование кредита, а также ипотечные каникулы.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го. Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, упростит россиянам процесс получения цифровой ипотеки.

Источник: Лента

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Ликбез: процесс изъятия квартир за долги по ипотеке

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