Ликбез: пять новых правил для собственников жилья по итогам 2023 года

До завершения 2023 года осталось совсем немного, поэтому уже можно подводить некоторые итоги. В частности, отмечают специалисты портала Юридические тонкости, для собственников жилых помещений этот год оказался богат на законодательные нововведения. Напомню несколько важных правил, которые теперь для них действуют.

1. Персональные данные собственников недвижимости теперь засекречены

Начиная с 1 марта этого года, Росреестр не выдает выписку из ЕГРН с Ф.И.О. собственника, если запрос поступил не от имени самого собственника или в отсутствие его согласия на открытие своих персональных данных, либо не из числа лиц, которые в силу закона вправе получать такие сведения (нотариус, кадастровый инженер и т. д. — Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ).

Выписки из ЕГРН теперь защищены специальным QR-кодом, отсканировав который можно убедиться в подлинности выписки (будут видны сведения о регистрации объекта недвижимости на официальном сайте Росреестра).

2. Плату за вывоз ТКО теперь можно снизить за период временного отсутствия жильцов в жилом помещении

С 1 марта действует особый порядок перерасчета платы за вывоз ТКО: если плата начисляется по общей площади жилого помещения или по числу жильцов, ее размер должны снизить, если документально подтверждается период временного отсутствия (более 5 дней подряд) в жилом помещении самого собственника или членов его семьи (Постановление Правительства РФ от 16.11.2022 № 2076).

При этом Минстрой России разъясняет, что указанный порядок перерасчета не распространяется на те случаи, когда организовано раздельное накопление сортированных отходов: тогда плата за вывоз ТКО начисляется на основании объема вывезенных контейнеров (формулы 9(3) и 9(4) Приложения №2 к Правилам №354 от 06.05.2011), и министерство не видит здесь правовых оснований для перерасчета в связи с временным отсутствием жильцов).

3. Новые правила проведения общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме

С 15 августа 2023 года администратором общего собрания может быть только кто-то из собственников помещения в этом доме, представитель управляющей организации или кто-то из лиц, уполномоченных законом инициировать общее собрание.

Заочное голосование может проводиться только путем передачи его инициатору письменных решений собственников.

Принять участие в голосовании на общем собрании собственники теперь могут в т.ч. через МФЦ: его сотрудники должны оказать гражданину соответствующую консультационную и техническую помощь (Федеральный закон от 04.08.2023 № 441-ФЗ).

4. Изменились правила техобслуживания газового оборудования в квартирах и домах

С 1 сентября этого года услуга газоснабжения жилого помещения предоставляется при условии, что заключены договоры на техобслуживание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

ТО и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах должна обеспечивать только одна специализированная организация.

Собственникам квартир до конца этого года нужно перезаключить договоры на ТО и ремонт внутриквартирного газового оборудования (самостоятельно или уполномочив на это управляющую организацию). При отсутствии действующего договора газоснабжение жилого помещения могут приостановить (Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 71-ФЗ).

5. Определен правовой режим общего имущества собственников недвижимости

С 1 октября 2023 года действует новый параграф ГК РФ (№ 2 в главе 16), который содержит подробный перечень правил владения, пользования и распоряжения общим имуществом собственников недвижимости (в частности, собственников помещений в многоквартирном доме).

Среди прочего предусматривается, что собственнику недвижимого имущества принадлежит доля в праве собственности на общее имущество, пропорциональная площади принадлежащей ему недвижимости. Эта доля не может быть выделена в натуре или отчуждена отдельно от недвижимости собственника.

На собственника возлагаются дополнительные расходы и издержки на содержание общего имущества, если они возникли в результате его действия или бездействия (Федеральный закон от 24.07.2023 № 351-ФЗ).

источник: Юридические тонкости