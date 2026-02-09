Ликбез: пять шагов к идеальному завещанию﻿

В 2025 году российские нотариусы удостоверили порядка 600 тысяч завещаний.

Это соответствует показателю предыдущего года, то есть тренд на осознанное наследственное планирование сохраняется. Люди заранее определяют судьбу своих активов, и это помогает избежать лишних споров между наследниками или, например, дробления бизнеса.

Чаще всего в прошедшем году последнюю волю фиксировали у нотариуса жители Москвы — на долю столицы приходится 11% всех оформленных завещаний. Также в число лидеров вошли Московская область (7%), Санкт-Петербург (5%), Краснодарский край (4%) и Ростовская область (3%). Замыкают топ-10 Свердловская область, Татарстан, Самарская, Челябинская и Нижегородская области.

На первый взгляд, написать завещание несложно. Достаточно выбрать одного или нескольких наследников, зафиксировать их имена у нотариуса — и документ готов. Однако этот инструмент гораздо гибче и вариативнее, чем многие думают.

Рассказываем о неочевидных возможностях завещания, которые помогут учесть разные жизненные ситуации и сценарии.

Составить завещание можно в пользу практически любого человека или организации. Но жизнь порой непредсказуема: юрлицо может прекратить свое существование, а назначенный наследник — уйти из жизни раньше самого завещателя. Бывает и так, что человек умирает уже после открытия наследства, не успев его принять. Или добровольно от него отказывается. А еще наследника могут признать недостойным и отстранить от наследования.

Имущество, предназначенное таким людям, считается незавещанным. Оно будет распределено по общим правилам между родственниками завещателя. При этом наследники «выбывшего» претендента, например его дети, прав на это имущество не получают. Чтобы подстраховаться от подобных случаев нотариусы рекомендуют использовать специальный инструмент — подназначение наследника. Он позволяет назначить «запасного» преемника на случай, если основной не сможет или не захочет принять наследство.

Так, однажды к нотариусу обратилась пожилая женщина, которая хотела оставить квартиру любимому племяннику. При этом она сразу вписала «запасным» наследником другого своего племянника. Все для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств жилье не получил сын, с которым женщина давно не общалась из-за его алкогольной зависимости.

В другом случае женщина хотела передать фамильные ценности конкретным членам семьи. Она завещала их старшей дочери, а подназначенным наследником стала уже ее дочь, то есть внучка завещательницы. Без этого условия, если бы основная наследница не вступила в свои права, ценная коллекция могла достаться целиком сыну завещательницы или по частям всем детям ее дочери, а не одной только подназначенной внучке.

Количество «запасных» наследников в завещании законом не ограничено — можно выстроить целую цепочку преемственности. Это избавляет от неопределенности и гарантирует, что имущество попадет именно к тем, кого выбрал завещатель.

Распределить, чтобы не делили

Если наследников несколько, в завещании лучше четко прописать, какое имущество кому полагается. Чем конкретнее формулировки, тем меньше поводов для разногласий. Например, вместо того чтобы завещать «все имущество детям в равных долях», можно указать, что сыну предназначается квартира и автомобиль, а дочери — дом с земельным участком.

Иногда такую детализацию применяют в отношении не только крупных активов, но и личных вещей, важных для человека. В одном из завещаний женщина, помимо прочего имущества, разделила между шестью наследниками домашнюю библиотеку, указав наименования и авторов конкретных изданий.

Важно также проследить, чтобы часть имущества не осталась «за скобками». Так, например, информацию о счетах наследодателя, открытых в России, нотариус по электронному запросу получает от ФНС и ряда банков. Даже если наследники о таких накоплениях не подозревают, они не должны затеряться.

При этом о наличии вклада в иностранном банке никто может и не узнать. Как и о ценных бумагах — где бы они ни хранились. Дело в том, ни в одном российском ведомстве или организации нет обобщенной информации обо всех счетах владельца ценных бумаг на имя определенного человека или об эмитентах, ценными бумагами которых он владеет. И узнать о них не всегда возможно.

Поэтому информацию о таких активах, как брокерские счета, фьючерсы, или, допустим, деньгах в другой стране стоит донести до наследников. Сообщить лучше и о криптовалюте, оставив ключи доступа к кошелькам. Информацию можно указать в том числе в завещании. Как лучше поступить в той или иной ситуации — подскажет нотариус.

Кроме того, эксперты рекомендуют предупреждать наследников о долгах. Это не обязательно «глобальные» обязательства вроде ипотеки или кредита на машину, о которых нотариус и так узнает, сделав обязательные запросы в ЦККИ и БКИ. У завещателя могут быть задолженности и перед физлицами, что ни в каких системах не фиксируется. Поэтому, если такие обязательства есть, о них лучше рассказать потенциальным наследникам. Владея всей информацией, они смогут решить, принимать ли наследство или отказаться от него.

Оставить на своих условиях

Наследников в завещании можно не только «одарить», но и обязать выполнить определенные действия в пользу третьих лиц. Например, предоставить право пожизненного проживания в унаследованной квартире родственнику-инвалиду. Или же заботиться о домашнем животном. За соблюдением этих условий может проследить душеприказчик — исполнитель завещания, которого назначают с его согласия.

Один из частых видов так называемого «завещательного возложения» — распоряжение о собственных похоронах. Реальный кейс: владелица небольшого бизнеса составила у нотариуса два завещания. Первое — обычное, с распределением имущества между родственниками. А второе содержало только одно особое требование — проконтролировать организацию похорон.

Женщина заранее продумала все детали, заключила договор с ритуальной службой и оплатила ее услуги. Исполнителем второго завещания она назначила своего давнего делового партнера. Переживала, что наследники в эмоционально тяжелый момент могут отступить от плана. Все нюансы можно было прописать и в одном документе, но, сделав два завещания, женщина смогла спокойно отдать второе душеприказчику. Чтобы, когда придет момент, он мог действовать оперативно и не зависеть от «обмена бумажками».

Однако свобода завещания не безгранична. Нельзя указать в нем условия, которые нарушают права наследника, а также то, что в принципе невозможно проконтролировать. Иногда к нотариусам обращаются с такими просьбами. Например, мужчина хотел указать, что оставит все свое имущество дочери, но только если та не будет курить и получит высшее образование. Нотариус объяснил завещателю, что такие условия в документ внести невозможно.

Нотариус подробно побеседует с завещателем и уточнит его пожелания. Подскажет, какие пункты можно включить в текст, поможет его составить и удостоверит документ, что придаст ему законную силу.

Запечатлеть волю в кадре

Даже если завещание не оставляет сомнений, кому, на каких условиях и какое имущество предназначено, спор между наследниками все равно не исключен. Те, кого наследодатель обошел вниманием, могут попытаться оспорить его волю. Зачастую обиженные родственники ссылаются на то, что человек был «не в себе».

Завещание, как и любой нотариальный документ, обладает повышенной доказательственной силой. Для дополнительной защиты нотариус может предложить завещателю получить заключение судебного эксперта-психиатра, чтобы никто точно не мог сослаться на его «недееспособность». Кроме того, весь процесс удостоверения завещания можно снять на видео. Это особенно актуально, если у человека сложные отношения в семье и он предполагает, что родственники всеми правдами и неправдами постараются дискредитировать его последнюю волю.

При этом видео может выполнять не только «юридически защитную» функцию, но и коммуникационную. Случай из практики: мужчина попросил нотариуса записать видеопривет с пояснениями для наследников — своих детей от разных браков. Так он хотел предотвратить разногласия между ними. Подобное наставление юридической силы не имеет, но закону не противоречит и может быть оформлено как дополнительный элемент завещания.

Приоткрыть завесу тайны

Информация обо всех удостоверенных завещаниях вносится в Единую информационную систему нотариата, где электронная копия документа хранится в зашифрованном виде. Текст может прочитать только нотариус, который его удостоверил. А также тот, который будет вести наследственное дело после смерти завещателя. Другие нотариусы доступа к содержанию документа иметь не будут. Таким образом сохраняется нотариальная тайна.

Человек также не обязан никому раскрывать содержание своего завещания и сам факт его наличия. Однако иногда имеет смысл предупредить будущих наследников о том, что их выбрали. Особенно если это не близкие родственники. Не зная о том, что им причитается какое-то имущество, такие наследники пропускают шестимесячный срок, и позже им остается только пытаться восстановить его в суде.

Еще вариант — предусмотреть исполнителя завещания, который позаботится, чтобы назначенные завещателем люди узнали о своем статусе наследников, когда придет время. Сами нотариусы по закону разыскивать наследников не обязаны, хотя и принимают для этого все доступные им меры. Среди них могут быть запросы в МВД с просьбой уточнить адрес прописки по ФИО и дате рождения человека, указанного в завещании.

При оформлении завещания нотариус также может рекомендовать вписать контактные данные тех, кому человек оставляет свое имущество. Например, телефон и электронную почту для оперативной связи. Порой это помогает найти, например, наследника, находящегося за границей.

источник: Федеральная нотариальная палата