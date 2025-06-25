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Ликбез: рейтинг кадастровых инженеров поможет севастопольцам выбрать профессионала
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ликбез: рейтинг кадастровых инженеров поможет севастопольцам выбрать профессионала

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:01 25.06.2025

В целях минимизации ошибок при проведении кадастровых работ и оперативного их устранения Севреестр регулярно организует взаимодействие с кадастровыми инженерами.

Консультирование специалистов проводится еженедельно по вторникам в очном режиме, а также ежедневно — по телефону. Раз в квартал Севреестр проводит семинары-совещания в формате видеоконференций, где обсуждаются актуальные вопросы практики, типичные ошибки и изменения в законодательстве. Отметим, что кадастровый инженер не является сотрудником Севреестра. Это независимые специалисты, которые могут осуществлять профессиональную деятельность как индивидуальные предприниматели, так и в составе юридических лиц, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

С целью повышения прозрачности и качества предоставляемых услуг, Севреестр ведёт рейтинг кадастровых инженеров, который доступен для ознакомления на официальном сайте. В рейтинге отражаются показатели, характеризующие профессиональную деятельность специалистов, включая количество выявленных ошибок в документах.

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Регулярное взаимодействие с кадастровыми инженерами способствует снижению числа приостановок кадастрового учета и повышению общего уровня сервиса для заявителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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