Ликбез: рейтинг кадастровых инженеров поможет севастопольцам выбрать профессионала

В целях минимизации ошибок при проведении кадастровых работ и оперативного их устранения Севреестр регулярно организует взаимодействие с кадастровыми инженерами.

Консультирование специалистов проводится еженедельно по вторникам в очном режиме, а также ежедневно — по телефону. Раз в квартал Севреестр проводит семинары-совещания в формате видеоконференций, где обсуждаются актуальные вопросы практики, типичные ошибки и изменения в законодательстве. Отметим, что кадастровый инженер не является сотрудником Севреестра. Это независимые специалисты, которые могут осуществлять профессиональную деятельность как индивидуальные предприниматели, так и в составе юридических лиц, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

С целью повышения прозрачности и качества предоставляемых услуг, Севреестр ведёт рейтинг кадастровых инженеров, который доступен для ознакомления на официальном сайте. В рейтинге отражаются показатели, характеризующие профессиональную деятельность специалистов, включая количество выявленных ошибок в документах.

Регулярное взаимодействие с кадастровыми инженерами способствует снижению числа приостановок кадастрового учета и повышению общего уровня сервиса для заявителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя