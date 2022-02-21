Ликбез: россиянам рассказали о способах списать долги по ЖКХ

Россияне имеют право списать долги за за жилищно-коммунальные услуги в нескольких случаях. О них рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Собеседник РИА Новости отметил, что списать долги можно в случае банкротства или невозможности взыскания. Для списания старого долга необходимо в течение десяти дней после судебного решения подать возражение.

Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности, — цитирует агентство Степана Хантимиров.

Юрист добавил, что к заявлению необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, а также опись имущества . Кроме того, заявить о пропуске исковой давности можно в случае, если управляющая компания обратилась в суд для взыскания задолженности, хотя с момента последнего платежа прошло более трех лет.

Источник: Московский Комсомолец

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