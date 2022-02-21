Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ликбез: россиянам рассказали о способах списать долги по ЖКХ

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму «мутили» с платежками за услуги ЖКХ. «Домутили» до уголовного дела

Ликбез: россиянам рассказали о способах списать долги по ЖКХ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 21.02.2022

Россияне имеют право списать долги за за жилищно-коммунальные услуги в нескольких случаях. О них рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Собеседник РИА Новости отметил, что списать долги можно в случае банкротства или невозможности взыскания. Для списания старого долга необходимо в течение десяти дней после судебного решения подать возражение.

Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности, — цитирует агентство Степана Хантимиров.

Юрист добавил, что к заявлению необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, а также опись имущества . Кроме того, заявить о пропуске исковой давности можно в случае, если управляющая компания обратилась в суд для взыскания задолженности, хотя с момента последнего платежа прошло более трех лет.

Узнайте больше:  За минувшие сутки в Крыму госпитализировано с коронавирусом 188 человек. Заразившихся – в разы больше

Источник: Московский Комсомолец


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.