реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ликбез: садоводствам упрощают оформление общих территорий в общую долевую собственность

crimeapress_news



реклама в крыму
Ликбез: садоводствам упрощают оформление общих территорий в общую долевую собственность
фото: pxhere.com

Ликбез: садоводствам упрощают оформление общих территорий в общую долевую собственность

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:10 18.03.2022

Поправка к 217-ФЗ принята в первом чтении. Она исключает требование согласия всех собственников на передачу садовых или огородных участков в общую долевую собственность — достаточно двух третей голосов.

Исключено требование о подготовке проекта планировки территории для оформления этих участков, если речь об участках в частной собственности, для государственных или муниципальных наделов требование сохранено. Кроме того, принимая во внимание отсутствие в проектах организации и застройки СНТ и ДНП актуальных сведений о границах участков, в упрощенном порядке можно регистрировать в собственность участки без уточнения границ. Предлагается прописывать правила расчета взносов в виде формулы или текстового описания, чтобы сделать их понятными и помочь гражданам оспаривать в судах размер взносов. Голосование садоводов можно проводить в очно-заочной и заочной форме с использованием Госуслуг, — сообщает Загородное Обозрение.

Чтобы исключить риск привлекать к ответственности СНТ, созданные до 2019 года на сельхозугодьях либо на землях бывших совхозов, ограничивается действие статьи 79 Земельного кодекса, запрещающего включить сельхозугодья в состав СНТ.

Источник: Загородное Обозрение

О недвижимости в Крым у и в Севастополе — здесь.

Квартиры в новостройках могут существенно подорожать. Причина - поручение В.Путина к Минстрою

Узнайте больше:  Михаил Мишустин: нельзя преодолевать текущие трудности за счет повышения цен

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.