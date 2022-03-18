Ликбез: садоводствам упрощают оформление общих территорий в общую долевую собственность

Поправка к 217-ФЗ принята в первом чтении. Она исключает требование согласия всех собственников на передачу садовых или огородных участков в общую долевую собственность — достаточно двух третей голосов.

Исключено требование о подготовке проекта планировки территории для оформления этих участков, если речь об участках в частной собственности, для государственных или муниципальных наделов требование сохранено. Кроме того, принимая во внимание отсутствие в проектах организации и застройки СНТ и ДНП актуальных сведений о границах участков, в упрощенном порядке можно регистрировать в собственность участки без уточнения границ. Предлагается прописывать правила расчета взносов в виде формулы или текстового описания, чтобы сделать их понятными и помочь гражданам оспаривать в судах размер взносов. Голосование садоводов можно проводить в очно-заочной и заочной форме с использованием Госуслуг, — сообщает Загородное Обозрение .

Чтобы исключить риск привлекать к ответственности СНТ, созданные до 2019 года на сельхозугодьях либо на землях бывших совхозов, ограничивается действие статьи 79 Земельного кодекса, запрещающего включить сельхозугодья в состав СНТ.

Источник: Загородное Обозрение

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