Ликбез: специалисты ПФР в Севастополе об электронной трудовой книжке

В ПФР в Севастополе отмечают: формирование электронных трудовых книжек началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности носит добровольный характер и будет осуществляться только с письменного согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о работе изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать работодателю письменное заявление в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто выберет только электронную трудовую книжку, получат бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе, — поясняют в пресс-службе ПФР России в Севастополе.

Специалисты подчёркивают: в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года, поэтому необходимо сохранять бумажную книжку. Поскольку в ней содержатся сведения о трудовой деятельности до 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию.

Перед севастопольскими работодателями поставлена задача — уведомить до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в ведении трудовой книжки, а также о праве работника сделать выбор.

Для работодателей с 1 января 2020 года вводится обязанность ежемесячно не позднее 15-го числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение и пр.), или подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в ПФР в электронном виде отчет по форме СЗВ-ТД.

Но, начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения, отчеты по форме СЗВ-ТД должны будут представляться организацией-работодателем в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Форма СЗВ-ТД представляется по защищенным каналам связи с электронно-цифровой подписью в виде электронного документа. Если же численность работающих менее 25 человек, отчетность может быть представлена на бумажном носителе.

При представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении работника одновременно представляются сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.

Если в течение 2020 года по работнику нет кадровых мероприятий (т. е. приема, перевода, увольнения и пр.), и он не написал заявления о своем выборе способа ведения трудовой книжки, то сведения о нем по состоянию на 1 января 2020 года работодатель должен направить не позднее 15 февраля 2021 года.

Представители ПФР напомнили, что на данную тему для работодателей (страхователей) на базе Управления ПФР в г. Севастополе по адресу ул.Киевская/Л.Толстого, 11/35 проводятся бесплатные семинары по ПН, СР, ПТ в 10.00.