Ликбез: справку об участии в СВО можно получить онлайн

С 1 ноября во всех регионах страны ввели систему, позволяющую участникам спецоперации без документов подтвердить свой статус и получить справку о выполнении задач в зоне СВО. Также установлен единый образец этой справки. Так, участники спецоперации и члены их семей, если родство подтверждено документами, могут получить справку об участии в СВО. Срок рассмотрения заявления – до четырех рабочих дней. Срок может быть продлен на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения.