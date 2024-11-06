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Ликбез: справку об участии в СВО можно получить онлайн
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ликбез: справку об участии в СВО можно получить онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:32 06.11.2024

С 1 ноября во всех регионах страны ввели систему, позволяющую участникам спецоперации без документов подтвердить свой статус и получить справку о выполнении задач в зоне СВО. Также установлен единый образец этой справки. Так, участники спецоперации и члены их семей, если родство подтверждено документами, могут получить справку об участии в СВО.  Срок рассмотрения заявления – до четырех рабочих дней. Срок может быть продлен на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения.

Где можно получить справку?

  • На Госуслугах;
  • Лично в МФЦ;
  • В военкомате;
  • В воинской части по месту прохождения службы участника СВО;
  • В военно-социальном центре Минобороны.
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Кто может получить справку на Госуслугах?

Участник СВО:

  • военнослужащий;
  • доброволец;
  • заключивший контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО;
  • мобилизованный.

Члены семьи участника СВО, если участник СВО жив и родство подтверждено российскими документами:

  • мать или отец;
  • супруг или супруга;
  • сын или дочь — с 14 лет с паспортом РФ;
  • бывшая супруга или супруг в интересах совместного ребёнка до 18 лет.

Напомним, до этого справку оформляли в нескольких ведомствах в бумажном виде и для подтверждения статуса участники спецоперации лично подавали комплект документов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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