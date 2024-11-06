Ликбез: справку об участии в СВО можно получить онлайн

С 1 ноября во всех регионах страны ввели систему, позволяющую участникам спецоперации без документов подтвердить свой статус и получить справку о выполнении задач в зоне СВО. Также установлен единый образец этой справки. Так, участники спецоперации и члены их семей, если родство подтверждено документами, могут получить справку об участии в СВО. Срок рассмотрения заявления – до четырех рабочих дней. Срок может быть продлен на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения.
Где можно получить справку?
- На Госуслугах;
- Лично в МФЦ;
- В военкомате;
- В воинской части по месту прохождения службы участника СВО;
- В военно-социальном центре Минобороны.
Кто может получить справку на Госуслугах?
Участник СВО:
- военнослужащий;
- доброволец;
- заключивший контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО;
- мобилизованный.
Члены семьи участника СВО, если участник СВО жив и родство подтверждено российскими документами:
- мать или отец;
- супруг или супруга;
- сын или дочь — с 14 лет с паспортом РФ;
- бывшая супруга или супруг в интересах совместного ребёнка до 18 лет.
Напомним, до этого справку оформляли в нескольких ведомствах в бумажном виде и для подтверждения статуса участники спецоперации лично подавали комплект документов.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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