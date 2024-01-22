Ликбез: сроки для устранения причин приостановления регистрации недвижимости можно продлить

Сроки для устранения причин приостановления государственной регистрации прав или кадастрового учета объектов недвижимости можно продлить на период до полугода. Об этом напомнила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина. Статьей 26 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлены десятки оснований для приостановления процедуры регистрации права, перехода права или кадастрового учета объектов недвижимости.
Вопреки расхожему негативному отношению к «приостановкам», они являются промежуточным решением при предоставлении государственной услуги: фактически заявителю дается дополнительное время для ликвидации препятствий в оформлении своего имущества, – цитирует пресс-служба вице-премьера.
Причины приостановления, их правовое обоснование, сроки и способы их устранения (в большинстве случаев на 3 месяца) указываются в соответствующем уведомлении. Если в отведенный срок замечания не устранить, госрегистратор будет вынужден принять окончательное решение об отказе в регистрации.
Зампред разъяснила, что отказ в совершении регистрационных действий чреват тем, что по закону «сгорает» уплаченная госпошлина, что не лишает, при этом, заявителя права на повторное обращение за получением услуги при условии приложения всех необходимых документов и повторной уплаты госпошлины.
Нередко бывает, что заявитель не успевает исправить замечания за установленный срок, в том числе по независящим от него обстоятельствам. В таком случае заинтересованным лицам полезно знать о том, что кадучет или регистрация однократно могут быть приостановлены по инициативе заявителя на срок не более 6 месяцев, – отмечает Анна Анюхина.
Для проведения данной процедуры необходимо любым установленным способом (через МФЦ или с помощью сетевых сервисов), подать заявление о приостановлении регистрации (кадучета), указав причины приостановки и срок, не превышающий 6 месяцев, который, по мнению заявителя, необходим для их устранения. Когда все замечания будут устранены, физическому или юридическому лицу остается только подать заявление о возобновлении учетно-регистрационных действий.
Также полезно знать, что в случае, когда для устранения причин приостановки может понадобиться более долгий срок, более 6 месяцев, заявитель вправе представить в Госкомрегистр заявление о прекращении регистрации и возврате документов по своей инициативе. В такой ситуации, он сможет вернуть половину уплаченной госпошлины за регистрацию, а затем, когда все документы будут в порядке, он сможет переподать их заново в любое удобное время.
источник: Управление информационной политики Мининформ РК
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