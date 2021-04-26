Ликбез: у дачников есть возможность получить до 260000 рублей компенсации

Начинается дачный сезон, и Минфин решил напомнить о так называемом дачном вычете, введенном в прошлом году. У миллионов российских дачников, отмечает Московский Комсомолец , сейчас есть возможность получить до 260 тысяч рублей в качестве частичной компенсации стоимости строительства дома на своей земле.

Претендовать на выплату в размере до 260 тыс. рублей могут только хозяева дачных участков, на которых стоят жилые дома. Условие — объект недвижимости обязательно должен находиться в собственности. Льгота распространяется на постройки, права собственности на которые зарегистрированы в 2019 году или позже. Затраты на строительство дома хозяин должен указать в составе имущественного вычета по НДФЛ.

Размер налоговой льготы — 13 процентов от потраченной суммы, однако зачтено может быть не больше 2 миллионов рублей. Максимальная сумма вычета, которую получит дачник — 260 тысяч рублей.

Раньше имущественный вычет можно было получить либо при покупке квартиры, либо при строительстве дома, — цитирует «МК» юриста Валентину Коновалову. — Но до 2019 года это распространялось только на дома, построенные на участках для индивидуального жилого строительства. Дачные и садоводческие участки под этот закон не подходили. А сейчас подходят.

Хотите построиться в садовом товариществе и там прописаться? Ради бога. Еще и деньги получите.

Но есть существенный момент. Частичный возврат средств можно получить только в рамках уплаченных налогов. Если вы официально не работаете и не платите НДФЛ, то ни на какой вычет, разумеется, рассчитывать не можете. Вычет кроме всего прочего дается раз в жизни, если вы его уже оформляли, то увы. Но он может и делиться между совладельцами, тогда каждый имеет право на 260 000 рублей.

Как получить «дачный вычет»? Важный момент: государство компенсирует не только стоимость строительства, но и стоимость земли, если на ней построен жилой дом. То есть если вы купили участок за миллион рублей и ничего на нем официально не построили – вычета не будет. А вот если построили жилой дом, то можете получить 13% от общей суммы расходов: за землю и за строительство. Только будьте внимательны, жилой дом — это капитальное строение. У него должен быть фундамент, все необходимые коммуникации, минимум 3 помещения и ширина коридоров — около одного метра.

Второй нюанс – назначение земли. Если по документам ваш участок называется садовый земельный участок, участок для садоводства, дачный земельный участок, для ведения дачного хозяйства или дачного строительства – он подходит под вычет.

Дата получения собственности на участок не важна. Важно – время строительства. Если вы построили и оформили дом после 2019 года, то вы получаете право на вычет.

Таким образом, даже если вы уже имеете дачный участок, можно построить на нем дом, отвечающий требованиям к жилым помещениям или реконструировать старый дом и зарегистрировать собственность на него. Пока дом не достроен – налоговый вычет оформлять нельзя, — уточняет Валентина Коновалова.

Источник: « Московский Комсомолец «

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